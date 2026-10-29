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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

اردوی تمرین مشترک تیم کشتی آزاد جوانان همدان برگزار شد

اردوی تمرین مشترک تیم کشتی آزاد جوانان همدان برگزار شد

همدان-اردوی تمرین مشترک تیم کشتی آزاد جوانان استان همدان با حضور کشتی‌گیران منتخب در خانه کشتی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تمرین مشترک تیم کشتی آزاد جوانان استان همدان با حضور کشتی‌گیران منتخب و زیر نظر محمد سلطانی و پرویز عنبریان مربیان این تیم به منظور ارتقای سطح آمادگی جسمانی و فنی ورزشکاران در خانه کشتی همدان به انجام رسید.

در جریان این اردو شرایط آمادگی ورزشکاران مورد ارزیابی قرار گرفت و مربیان تیم با ارائه نکات فنی و آموزشی بر اهمیت اجرای صحیح فنون، ارتقای کیفیت تمرینات و آمادگی هرچه بیشتر کشتی‌گیران تاکید کردند.

حفظ و پرورش سرمایه‌های موجود کشتی استان، شناسایی ظرفیت‌های فنی ورزشکاران و آماده‌سازی تیم برای حضور قدرتمند در رقابت‌های قهرمانی کشور از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردو عنوان شد.

در راستای تداوم روند آماده‌سازی و ارتقای سطح فنی کشتی‌گیران جوان استان همدان اردوهای تمرین مشترک تیم کشتی آزاد جوانان همدان به صورت منظم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6993489

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