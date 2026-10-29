اردوی تمرین مشترک تیم کشتی آزاد جوانان همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تمرین مشترک تیم کشتی آزاد جوانان استان همدان با حضور کشتی‌گیران منتخب و زیر نظر محمد سلطانی و پرویز عنبریان مربیان این تیم به منظور ارتقای سطح آمادگی جسمانی و فنی ورزشکاران در خانه کشتی همدان به انجام رسید.

در جریان این اردو شرایط آمادگی ورزشکاران مورد ارزیابی قرار گرفت و مربیان تیم با ارائه نکات فنی و آموزشی بر اهمیت اجرای صحیح فنون، ارتقای کیفیت تمرینات و آمادگی هرچه بیشتر کشتی‌گیران تاکید کردند.

حفظ و پرورش سرمایه‌های موجود کشتی استان، شناسایی ظرفیت‌های فنی ورزشکاران و آماده‌سازی تیم برای حضور قدرتمند در رقابت‌های قهرمانی کشور از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردو عنوان شد.

در راستای تداوم روند آماده‌سازی و ارتقای سطح فنی کشتی‌گیران جوان استان همدان اردوهای تمرین مشترک تیم کشتی آزاد جوانان همدان به صورت منظم برگزار خواهد شد.