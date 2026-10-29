به گزارش خبرنگار مهر محمد انصاری در پایان نشست ویژه شورای معاونان صمت استان که با حضور دکتر بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز برگزار شد، با تشریح محورهای این نشست اظهار کرد: در راستای شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، چالش‌ها و مسائل اقتصادی استان، مجموعه‌ای از اطلاعات و گزارش‌های تخصصی در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت تهیه و در اختیار معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قرار گرفت.



البرز؛ ظرفیت ممتاز برای توسعه زنجیره‌های ارزش



وی با اشاره به جایگاه برجسته استان البرز در بخش صنعت کشور افزود: البرز در هر سه حوزه صنعت، معدن و تجارت از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و در زمره استان‌های پیشرو صنعتی کشور قرار دارد؛ ازاین‌رو، بهره‌گیری هدفمند از این مزیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید و توسعه اقتصادی استان باشد.





انصاری با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره‌های ارزش تصریح کرد: با تأکید و دستورات دکتر بوربور، توسعه حدود ۱۰ زنجیره ارزش در دستور کار قرار گرفته است و پس از تکمیل مطالعات تخصصی، برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و دانش‌محور و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد استان دنبال خواهد شد.



هوشمندسازی معادن البرز؛ طرحی با قابلیت الگوبرداری ملی



مدیرکل صمت البرز در ادامه، هوشمندسازی و پایش معادن را از دیگر محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست دانست و گفت: طرح مانیتورینگ معادن استان با رویکرد کنترل هوشمند و نظارت مؤثرتر بر فعالیت‌های معدنی، به‌عنوان طرحی شاخص و دارای قابلیت الگوبرداری در سطح کشور معرفی شد.



وی افزود: دیدگاه‌ها و نکات مطرح‌شده از سوی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این زمینه دریافت شده است تا با پیگیری‌های لازم، زمینه اجرای عملیاتی طرح و بهره‌گیری از ظرفیت آن برای ارائه خدمات تخصصی معدنی به سایر استان‌ها نیز فراهم شود.



هدف‌گذاری صادرات یک میلیارد دلاری با منشأ تولید استان تا پایان سال



انصاری با اشاره به سهم و ظرفیت استان البرز در صادرات غیرنفتی کشور خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم صمت استان، تقویت صادرات با تکیه بر توان تولیدی واحدهای صنعتی و اقتصادی البرز و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان است.



وی ادامه داد: در همین راستا، با توجه به مباحث مطرح‌شده در نشست و دستورات دریافتی، مسائل و چالش‌های صادرات غیرنفتی در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان که طی روزهای آینده برگزار می‌شود، به‌صورت تخصصی بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری خواهد شد.



مدیرکل صمت البرز در پایان با تأکید بر عزم مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان برای تقویت تولید و توسعه بازارهای صادراتی گفت: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال، صادرات غیرنفتی با منشأ تولید استان البرز به رقم یک میلیارد دلار برسد؛ هدفی که تحقق آن نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرایندهای صادراتی و پیگیری مستمر موانع فعالان اقتصادی است.