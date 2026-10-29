به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی، در مراسم روز ملی محیط‌بان که امروز در سالن همایش شهدای بین‌المللی سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، با اشاره به تحولات شتابان علمی و فناوری در جهان، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت ظرفیت‌های علمی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت جهش علمی و فناورانه اظهار کرد: جهان در حال تحول است و علم و فناوری آینده با آنچه امروز می‌شناسیم تفاوت‌های اساسی خواهد داشت؛ ازاین‌رو، دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید با تلاش بیشتر، زمینه پیشرفت کشور را فراهم کنند تا از تحولات جهانی عقب نمانیم.

موسوی با تأکید بر اهمیت محیط‌زیست در توسعه کشور افزود: ارتقای جایگاه محیط‌زیست باید در نظام حکمرانی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بدون حکمرانی محیط‌زیستی، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

وی با تشریح رابطه میان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست تصریح کرد: رشد اقتصادی به‌تنهایی برای دستیابی به توسعه پایدار کافی نیست و اگر عدالت اجتماعی و ملاحظات محیط‌زیستی در کنار آن مورد توجه قرار نگیرند، پیامدهایی همچون افزایش شکاف‌های اجتماعی، بی‌عدالتی و تخریب محیط‌زیست به دنبال خواهد داشت.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، توجه به حقوق نسل‌های آینده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور را از الزامات حکمرانی محیط‌زیستی دانست و گفت: حفاظت از محیط‌زیست نیازمند مشارکت جمعی است و همه اقشار جامعه، از مردم و دانشگاهیان تا دستگاه‌های اجرایی، باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ محیط‌زیستی در جامعه افزود: باید از دوران کودکی و در مقاطع مهدکودک، دبستان و دبیرستان، آموزش‌های محیط‌زیستی را نهادینه کنیم تا هر فرد بتواند در کنار ساختارهای مسئول، نقش یک محیط‌بان داوطلب را در حفاظت از طبیعت ایفا کند.

موسوی همچنین با اشاره به سرعت تحولات علمی و فناورانه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه محیط‌زیست را ضروری دانست و تأکید کرد: در شرایطی که دانش بشری با سرعت فزاینده‌ای در حال گسترش است، استفاده نکردن از ظرفیت فناوری‌ها می‌تواند فاصله کشورها را افزایش دهد؛ فاصله‌ای که جبران آن در آینده دشوار خواهد بود.

وی، آموزش را یکی دیگر از الزامات اساسی حفاظت از محیط‌زیست برشمرد و خاطرنشان کرد: آموزش‌های محیط‌زیستی باید به‌صورت جدی در برنامه‌های درسی دانش‌آموزان گنجانده شود و از سطح مراسم، نمایش‌ها و سخنرانی‌ها فراتر برود. هدف از آموزش، صرفاً انتقال اطلاعات نیست، بلکه باید به شکل‌گیری دانش، تغییر رفتار و در نهایت نهادینه‌شدن فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در جامعه منجر شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، لحاظ‌کردن ملاحظات محیط‌زیستی در تمامی طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی را ضروری دانست و گفت: هیچ طرح زیرساختی نباید بدون در نظر گرفتن پیوست محیط‌زیستی اجرا شود و این موضوع باید به‌عنوان یک الزام در برنامه‌ریزی‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت شفافیت در حکمرانی محیط‌زیستی تأکید کرد و با اشاره به ارتباط مستقیم محیط‌زیست و سلامت عمومی اظهار داشت: وضعیت شاخص‌های مرتبط با سلامت و محیط‌زیست نیازمند توجه جدی است؛ زیرا آسیب‌های محیط‌زیستی می‌تواند سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، حفاظت از سلامت شهروندان باید یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه باشد.