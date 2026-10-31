به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه مخزن آب شرب مرزن‌آباد، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی اظهار کرد: تأمین آب یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و استاندار مازندران نیز با تمرکز بر حل مشکلات این حوزه، پیگیری پروژه‌های زیرساختی را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی استان در مدیریت منابع آب افزود: سهم مدیریت و ذخیره‌سازی آب‌های سطحی در مازندران نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است و همین مسئله فشار زیادی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است؛ موضوعی که پیامدهای آن در سال‌های اخیر نمایان شده و در صورت تداوم، می‌تواند در سال‌های آینده نیز مشکلات جدی‌تری ایجاد کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه تعداد قابل‌توجهی از روستاها و شهرهای استان با چالش تأمین آب شرب مواجه هستند، تصریح کرد: برای عبور از این شرایط، اجرای طرح‌های تأمین آب با رویکرد جهادی و جهشی ضروری است و باید از همه ظرفیت‌های موجود برای سرعت بخشیدن به پروژه‌ها استفاده کنیم.

دادبود با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان صرفاً به اعتبارات دولتی اتکا کرد؛ ازاین‌رو استفاده از ظرفیت نظام بانکی، انتشار اوراق، مولدسازی املاک مازاد دولتی و مشارکت بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به تجربه موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مدیریت پسماند استان گفت: اگر قرار بود پروژه‌های پسماند صرفاً با منابع و روش‌های گذشته دولتی اجرا شوند، تکمیل آن‌ها ممکن بود حدود ۳۰ سال زمان ببرد؛ اما با ورود بخش خصوصی، بخش قابل‌توجهی از پروژه‌هایی که سال گذشته در دستور کار قرار داشتند، به بیش از ۵۰ درصد پیشرفت رسیده‌اند.

دادبود ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی و در صورت فراهم بودن شرایط، پروژه‌های مدیریت پسماند استان طی یک سال آینده به پایان برسند و یکی از مشکلات دیرینه مازندران به‌صورت اساسی برطرف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران همچنین از تلاش پیمانکاران فعال در پروژه‌های عمرانی قدردانی کرد و گفت: پیمانکاران در شرایطی فعالیت می‌کنند که افزایش روزانه قیمت‌ها و دشواری‌های تأمین مالی، فشار زیادی بر روند اجرای طرح‌ها وارد کرده است و گاهی پرداخت تعدیل‌ها نیز پاسخگوی فاصله ایجادشده در هزینه‌ها نیست.

وی با اشاره به روحیه مسئولیت‌پذیری برخی پیمانکاران افزود: در استان پیمانکارانی داریم که با وجود مشکلات مالی و اقتصادی، فعالیت پروژه‌ها و اشتغال نیروهای کار را متوقف نکرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها بدون دریافت مطالبات، برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پس از جنگ اخیر پای کار آمده‌اند. این رویکرد نشان‌دهنده احساس مسئولیت ملی و اجتماعی فعالان این حوزه است.

دادبود با تأکید بر ضرورت استمرار شتاب ایجادشده در پروژه‌های آبرسانی استان بیان کرد: امیدواریم بخشی از طرح‌های حوزه آب طی یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسند و نقش مؤثری در کاهش مشکلات تأمین آب شهرها و روستاهای مازندران داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از دیگر اولویت‌های مدیریت استان دانست و اظهار کرد: طرح‌های مهمی در حوزه راه در حال پیگیری است و مسیرهای قزوین ـ تنکابن، هراز و فیروزکوه از جمله محورهایی هستند که مورد توجه ویژه قرار دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اهمیت تکمیل قطعه سوم آزادراه تهران ـ شمال گفت: آغاز عملیات اجرایی این قطعه با پیگیری‌های انجام‌شده محقق شده است، اما تکمیل آن به منابع مالی و زمان‌بندی مشخص نیاز دارد و برای مردم منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دادبود در پایان از برگزاری نشست‌های تخصصی برای رفع موانع اجرای این پروژه خبر داد و افزود: تأمین بخشی از منابع موردنیاز از محل مولدسازی نیز در حال پیگیری است تا روند اجرای طرح شتاب بیشتری بگیرد و این پروژه مهم در بازه زمانی مناسبی به سرانجام برسد.