قاتل فراری پس از یک سال در بناب دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از وقوع قتل در سال ۱۴۰۴ و فرار متهم، شناسایی و دستگیری وی به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه قاتل، برادر مقتول بود، افزود: متهم به‌دلیل اختلافات شخصی، برادر خود را به قتل رسانده و پس از آن بیش از یک سال متواری و مخفی شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، سرانجام محل اختفای متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، طی عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

بابایاری با تأکید بر برخورد پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.