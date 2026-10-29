هند از مبادی مهم تامین مواد اولیه دارویی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، همایون سامه یح، با اشاره به منابع ارزی اختصاص‌یافته به دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: میزان ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به این حوزه که در سال گذشته حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود، امسال به حدود سه میلیارد دلار رسیده است. امیدواریم این منابع در سال آینده کاهش بیشتری پیدا نکند، زیرا تامین دارو و تجهیزات پزشکی به پایداری منابع مالی و ارزی وابسته است.

وی با تاکید بر اینکه تامین پایدار دارو نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های بودجه‌ای، ارزی و تولیدی است، افزود: هرگونه محدودیت بیشتر در منابع این حوزه می‌تواند تامین دارو و هزینه‌های درمان را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، مجلس باید در بررسی بودجه، شرایط بیماران و نیازهای واقعی نظام سلامت را در نظر بگیرد.

سامه‌یح همچنین با اشاره به هزینه‌های بالای درمان بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خاص، تصریح کرد: برخی بیماران به دلیل فشار اقتصادی و هزینه‌های سنگین درمان، برای ادامه درمان با دشواری مواجه می‌شوند. حمایت از این بیماران و اقشار کم‌درآمد باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت قرار گیرد تا مشکلات مالی مانع دسترسی آنان به درمان نشود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ظرفیت تولید دارو در کشور، گفت: حدود ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور از نظر محصول نهایی در داخل تولید می‌شود، اما این میزان تولید به معنای خودکفایی کامل در تامین مواد اولیه نیست.

سامه‌یح افزود: حدود ۵۰ درصد مواد موثره داروها در داخل کشور تولید می‌شود، اما حتی در مواردی که ماده موثره در داخل ساخته می‌شود، ممکن است مواد اولیه پایه و مولکول‌های پیش‌ساز آن از خارج وارد شود. بنابراین، برای کاهش وابستگی و افزایش پایداری تولید، باید به تمام حلقه‌های زنجیره تامین دارو توجه کرد.

وی با اشاره به نقش کشورهای تامین‌کننده مواد اولیه اظهار کرد: هند از مبادی مهم تامین مواد اولیه دارویی ایران است و استمرار دسترسی به این مواد، برای حفظ ظرفیت تولید داخل اهمیت دارد. در نتیجه، حمایت از صنایع داروسازی و تسهیل تامین مواد اولیه می‌تواند به پایداری تولید و کاهش نیاز به واردات داروهای آماده کمک کند.