عملیات اجرایی بزرگراه جنوبی دزفول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگراه جنوبی دزفول در محور چهارراه آوج تا میانرود با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان اظهار کرد: توسعه و ایمن‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای دزفول از اولویت‌های مورد پیگیری بوده و امروز یکی از مطالبات چندین‌ساله مردم منطقه وارد مرحله اجرا شده است.

عباس پاپی زاده افزود:این پروژه در دو محدوده حدفاصل پل کهزاد تا میانرود و محور آوج تا سیاه‌منصور، به طول مجموع ۲۴ کیلومتر و حجم ۱۱۴ هزار تن آسفالت اجرا می‌شود.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه پل میانرود دزفول نیز گفت: یکی دیگر از مطالبات مردم منطقه پل میانرود است که هم اکنون عرشه فلزی این پل در کارگاه در حال ساخت است و تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که پس از اتمام عملیات ساخت، در محل مورد نظر نصب خواهد شد

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بزرگراه جنوبی دزفول از طرح‌های مهم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان به شمار می‌رود که اجرای آن می‌تواند در بهبود شبکه ارتباطی، تسهیل تردد و ارتقای دسترسی میان مناطق مختلف نقش موثری داشته باشد.