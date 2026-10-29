شهرستان سیروان ۱۷۰۰ هکتار اراضی کشت برنج دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر امیدیان ظهر پنجشنبه در جشنواره برنج و انار با اشاره به برگزاری جشن شکرگزاری برداشت برنج و انار در یکی از آبادی‌های بخش لوماد این شهرستان اظهار کرد: این جشن با توجه به سطح زیر کشت ۱۷۰۰ هکتاری برنج در شهرستان و همچنین باغات اناری که دارند، برای برداشت هر دو محصول به صورت توأمان برگزار شد.

وی با اشاره به حضور اداره امور عشایری در این جشن افزود: این اداره به عنوان یکی از ارگان‌ها و متولیان اصالت این منطقه که عشایر در تولید برنج و انار سهم قابل توجهی دارند، شرکت کرده و با برپایی سیاه‌چادرهای عشایری، پخت نان سنتی و عرضه محصولات دیگر در خدمت حضار عزیز است.

این مسئول با اشاره به آمار جامعه عشایری شهرستان تصریح کرد: در سطح شهرستان نزدیک به ۲۱۰ خانوار عشایری کوچرو و ۱۱ آبادی عشایری وجود دارد که جمعیتی بالغ بر ۲۷۰۰ نفر را تحت پوشش دارند و تولیدات این جامعه سالانه بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در بخش گوشت و لبنیات است.

امیدیان خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به حمایت‌هایی که اداره امور عشایری استان از عشایر دارد، بتوانیم این تولیدات و خدمات‌رسانی به عشایر را افزایش دهیم تا در آینده شاهد رشد بیشتر تولیدات این جامعه باشیم.