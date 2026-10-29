حزب الله:هیچ تفاوتی بین رقبای انتخابات اسرائیل وجود ندارد؛همه متجاوزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رئیس شورای اجرایی حزب الله در افتتاحیه همایش موسوم به «سوق الارضی» در مجتمع سید الشهدا در ضاحبه جنوبی بیروت گفت: اراده مردم ما جهان را شگفت‌زده کرده است. این اراده شکست‌ناپذیر است و با عزم، پایداری و تعهد راسخ به یک زندگی شرافتمندانه، از میان آوارها برمی‌خیزد تا آنچه را که تجاوز نابود کرده است، بسازد.

شیخ «علی الدعموش» در ادامه سخنانش افزود: ما اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب از خاکمان از دست برود. ما آن را از لوث وجود اشغالگران پاک و آن را بازسازی خواهیم کرد و با عزت و کرامت آبادش خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بسیاری منتظر نتایج انتخابات اسرائیل بودند و آن را به رویدادی تبدیل کردند که انتظارات خود را بر اساس آن بنا کنند. اما چه زمانی بین کسانی که برای قدرت رقابت می‌کنند در مورد مسائل منطقه ما اختلاف نظر وجود داشته است؟ همه آنها بر ادامه تجاوز علیه کشورمان اتفاق نظر دارند.

این مقام ارشد حزب الله تأکید کرد: همه تجربیات ثابت کرده است که پروژه توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی و جاه‌طلبی‌های اشغالگران در کشور ما یکی است. آنچه برای ما مهم است اخراج اشغالگران، توقف تجاوز، بازگشت اسرایمان و بازسازی روستاهایمان است.

الدعموش تصریح کرد: پس از شکست گزینه سیاسی که مقامات لبنان از طریق مذاکرات مستقیم دنبال می‌کردند، تنها راه موجود برای لبنان، تقویت قدرت داخلی و بازگشت به زبان تفاهم داخلی است. وجود یک دولت قوی و مسئول که به وظایف خود عمل و از شهروندانش محافظت کند، بدیهی است. متأسفانه، تا به امروز، لبنانی‌ها در ایجاد چنین دولت مراقب و مسئولی موفق نشده‌ و برخی را مجبور کرده‌اند که خودشان این مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند، از جمله مقاومت در برابر اشغالگری.

رئیس شورای اجرایی حزب الله خاطرنشان کرد: سلاح‌های مقاومت برای آزادسازی سرزمین است و هیچ کس نمی‌تواند مانع از انجام این وظیفه شود. اصرار بر حق انحصاری دولت برای اقدام در حالی که اشغالگر در سرزمین ما ریشه دوانده، غیرقابل قبول است. این مقاومت تا زمانی که اشغالگری وجود دارد، باقی خواهد ماند و ادامه خواهد یافت.

شیخ علی الدعموش همچنین گفت: وقتی لبنان آزاد شود، مردمش بازگردند و بازسازی آغاز شود، ما برای گفتگوی داخلی با همه کسانی که به کشور اهمیت می‌دهند، آماده خواهیم بود. از دولت لبنان خواسته می‌شود تا عملکرد و گزینه‌های خود را بررسی، از حاکمیت ملی در برابر تجاوز آمریکا به لبنان دفاع، در راستای منافع ملی عمل کند و به دخالت آشکار آمریکا در لبنان پایان دهد. ما تلاش برای به دست گرفتن کنترل حیات سیاسی و تبدیل لبنان به یک کشور تحت الحمایه آمریکا را رد می‌کنیم.