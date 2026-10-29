تاخیر ۱۴ ماهه در پرداخت کارانه کادر درمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا جباری، با اشاره به افزایش دریافت زیرمیزی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی، گفت: برخوردهای مختلف با این پدیده طی سال‌های گذشته نتوانسته است آن را به‌طور کامل برطرف کند و برای مقابله موثر با آن باید ابتدا علل ریشه‌ای این مشکل شناسایی و برطرف شود.

وی با اشاره به توضیحات معاون درمان وزارت بهداشت درباره این موضوع در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: پدیده زشت زیرمیزی مشکلات متعددی در اقتصاد درمان ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد اگر وزارت بهداشت بتواند نظام پرداخت به پزشکان و کادر درمان را اصلاح کند، می‌توان زمینه بروز این تخلفات را کاهش داد.

جباری ادامه داد: اجرای نظام پرداخت ثابت (فیکس پیمنت) نیز می‌تواند در مسیر اصلاح نظام پرداخت‌ها موثر باشد اما پیش از هرگونه برخورد قاطعانه با دریافت‌کنندگان زیرمیزی، باید علت‌شناسی دقیقی درباره شکل‌گیری و گسترش این پدیده انجام شود.

کاهش سهم پزشکان و کادر درمان از اقتصاد درمان طی ۱۰ تا ۲۰ سال اخیر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کاهش سهم پزشکان و کادر درمان از اقتصاد درمان طی ۱۰ تا ۲۰ سال اخیر، تصریح کرد: قرار شد این موضوع در جلساتی با محوریت معاونت درمان وزارت بهداشت که روند برگزاری آنها آغاز شده است، به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا راهکارهای لازم برای اصلاح وضعیت پرداخت‌ها، به‌ویژه برای پزشکان جوان، با در نظر گرفتن منابع و بودجه مورد نیاز، ارائه شود.

پرداخت‌های معوق یکی از مشکلات جدی نظام درمانی کشور است

جباری با بیان اینکه پرداخت‌های معوق یکی از مشکلات جدی نظام درمانی کشور است، گفت: طبق اظهارات مطرح‌ شده، در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، پرداخت کارانه پزشکان و کادر درمان تا ۱۲ و حتی ۱۴ ماه به تاخیر افتاده است و وزارت بهداشت نیز به دلیل مشکلات موجود در اقتصاد درمان، در شرایط فعلی با دشواری‌هایی برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها مواجه است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قرار است وزارت بهداشت این موضوع را به‌صورت ریشه‌ای بررسی و با شناسایی مشکلات و اصلاح نظام پرداخت‌ها، زمینه رفع این معوقات و بهبود وضعیت دریافتی پزشکان و کادر درمان را فراهم کند تا پس از برطرف شدن مشکلات ساختاری و کاهش بهانه‌های موجود، برخورد قاطع و موثر با پدیده زیرمیزی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی امکان‌پذیر شود.