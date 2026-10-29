آزادی ۱۲ زندانی محکوم مالی با کمک یک خیر نیک اندیش در لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهاشم میرحسینی عصر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری‌های دادگستری شهرستان لنگرود و مساعدت یک خیر نیک‌اندیش، زمینه آزادی ۱۲ نفر از زندانیان محکوم مالی با بدهی بیش از ۲.۵ میلیارد تومان فراهم شد.

وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از زندانیان نیازمند، کمک به بازگشت آنان به آغوش خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس انجام شده است.

رئیس دادگستری شهرستان لنگرود با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش و مشارکت خیرین در حل مشکلات اجتماعی، تصریح کرد: آزادی محکومان مالی واجد شرایط که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان به سر می‌برند، اقدامی ارزشمند در راستای تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

میرحسینی ضمن قدردانی از اقدام خیرخواهانه این نیکوکار، نقش خیرین را در گره‌گشایی از مشکلات مردم و بازگرداندن امید به خانواده‌های زندانیان مؤثر دانست و بر ضرورت تداوم مشارکت‌های مردمی در این زمینه تأکید کرد.