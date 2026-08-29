به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به آزادی پنج زندانی جرائم غیرعمد در هفته وحدت اظهار کرد: یکی از جلوه‌های ارزشمند همدلی و نوع‌دوستی در جامعه، کمک به افرادی است که بدون ارتکاب جرائم عمدی و در پی مشکلات مالی گرفتار زندان شده‌اند و چشم‌انتظار مساعدت و همراهی نیکوکاران هستند.

وی افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی ستاد دیه استان خراسان جنوبی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه آزادی پنج زندانی مرد جرائم غیرعمد از زندان‌های استان فراهم شد و این افراد پس از تحمل دوران حبس، بار دیگر به کانون خانواده بازگشتند.

گذشت ۹۹ میلیارد ریالی شکات از مطالبات

عبداللهی با اشاره به جزئیات پرونده‌های منتهی به آزادی این زندانیان گفت: مجموع بدهی این پنج پرونده بیش از ۳۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود که با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همراهی شکات، طلبکاران، خیرین و ستاد دیه، مقدمات آزادی محکومان فراهم شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در جریان رسیدگی و فرآیند آزادی این افراد، شکات و طلبکاران با گذشت ۹۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از مطالبات خود، نقش مؤثری در بازگشت این افراد به جمع خانواده داشتند.

وی اضافه کرد: همچنین با پذیرش اعسار، مبلغ ۲۰۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از بدهی پرونده‌ها کسر شد و زندانیان آزادشده نیز در حد توان خود یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال برای تسویه بدهی تأمین کردند.

عبداللهی بیان کرد: ستاد دیه استان نیز برای تکمیل فرآیند آزادی این افراد، ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اختصاص داد.

آزادی ۵۵ زندانی جرائم غیرعمد از ابتدای سال

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با قدردانی از مشارکت خیرین، نیکوکاران و کارآفرینان در کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۵ زندانی جرائم غیرعمد با همراهی خیرین و نیکوکاران از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با تداوم این همراهی و مشارکت گروه‌های خیرین، زمینه آزادی هشت زندانی دیگر جرائم غیرعمد استان نیز در روزهای آینده فراهم خواهد شد.

۲۹۸ زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار حمایت خیرین

عبداللهی با بیان اینکه کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، اقدامی ارزشمند در راستای تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی است، گفت: هم‌اکنون ۲۹۸ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان چشم‌انتظار حمایت خیرین و نیکوکاران هستند.

وی تصریح کرد: کمک‌های مردمی و خیرخواهانه، هرچند در ظاهر اندک باشد، در کنار گذشت شکات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند گره‌گشای مشکلات یک خانواده و زمینه‌ساز بازگشت یک انسان به زندگی عادی باشد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان با اشاره به تقارن این اقدام خداپسندانه با هفته وحدت گفت: هفته وحدت فرصتی برای تقویت همدلی و نوع‌دوستی در جامعه است و چه اقدامی شایسته‌تر از اینکه با کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده و کاهش رنج و چشم‌انتظاری خانواده‌هایشان فراهم شود.