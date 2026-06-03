آزادی ۱۶ زندانی استان قم با کمک خیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم اظهار کرد: در آستانه عید سعید غدیر خم، به درخواست بیش از ۳۵ مددجوی زندانی رسیدگی و زمینه آزادی ۱۶ نفر از مددجویان فراهم شد.



وی افزود: با تلاش همکاران محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم، در این اقدام، دو زندانی جرائم کیفری از حوزه قضایی خلجستان و ۱۴ زندانی جرائم مالی از مرکز استان که به دلیل بدهی در حبس به سر می‌بردند، با همت خیرین و تلاش‌های ستاد دیه استان قم آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: مجموع بدهی ۱۴ زندانی جرائم مالی بیش از ۱۶ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی و همکاری نهادهای حمایتی، زمینه آزادی آنان فراهم شد.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی بیان کرد: این اقدام با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مردمی از جمله مشارکت ستاد دیه استان، کمک‌های خیرین، گذشت محکوم‌له، آورده خانواده زندانیان و صدور حکم اعسار از سوی مراجع قضایی محقق شده است.



عالی‌ترین مقام قضایی استان قم در پایان با قدردانی از خیرین و تلاش مجموعه محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم تأکید کرد: با توجه به مصوبات دادگستری استان، دادگستری شهرستان قم همواره در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و تسهیل بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد و مالی به جامعه، از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی بهره می‌گیرد؛ آیین آزادی این مددجویان در فضای معنوی عید سعید غدیر برگزار شد و این اقدام گامی مؤثر در کاهش جمعیت زندان‌ها و تقویت بنیان خانواده‌ها به شمار می‌رود.