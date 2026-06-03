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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱

آزادی ۱۶ زندانی استان قم با کمک خیرین

آزادی ۱۶ زندانی استان قم با کمک خیرین

قم- رئیس کل دادگستری استان قم از فراهم شدن آزادی ۱۶ مددجوی زندانی در آستانه عید سعید غدیر خم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم اظهار کرد: در آستانه عید سعید غدیر خم، به درخواست بیش از ۳۵ مددجوی زندانی رسیدگی و زمینه آزادی ۱۶ نفر از مددجویان فراهم شد.

وی افزود: با تلاش همکاران محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم، در این اقدام، دو زندانی جرائم کیفری از حوزه قضایی خلجستان و ۱۴ زندانی جرائم مالی از مرکز استان که به دلیل بدهی در حبس به سر می‌بردند، با همت خیرین و تلاش‌های ستاد دیه استان قم آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.
رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: مجموع بدهی ۱۴ زندانی جرائم مالی بیش از ۱۶ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی و همکاری نهادهای حمایتی، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی بیان کرد: این اقدام با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مردمی از جمله مشارکت ستاد دیه استان، کمک‌های خیرین، گذشت محکوم‌له، آورده خانواده زندانیان و صدور حکم اعسار از سوی مراجع قضایی محقق شده است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان قم در پایان با قدردانی از خیرین و تلاش مجموعه محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم تأکید کرد: با توجه به مصوبات دادگستری استان، دادگستری شهرستان قم همواره در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و تسهیل بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد و مالی به جامعه، از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی بهره می‌گیرد؛ آیین آزادی این مددجویان در فضای معنوی عید سعید غدیر برگزار شد و این اقدام گامی مؤثر در کاهش جمعیت زندان‌ها و تقویت بنیان خانواده‌ها به شمار می‌رود.

کد مطلب 6849774

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