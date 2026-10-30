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۸ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۳

موج ۲۴۳ تجمعات شبانه به گالیکش رسید

موج ۲۴۳ تجمعات شبانه به گالیکش رسید

گالیکش-مردم گالیکش در موج دویست‌وچهل‌وسوم تجمعات شبانه، با حضور در صحنه، بر تداوم همراهی و همبستگی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6994032

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