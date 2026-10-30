https://mehrnews.com/x3dsYn ۸ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۳ کد مطلب 6994032 استانها گلستان استانها گلستان ۸ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۳ موج ۲۴۳ تجمعات شبانه به گالیکش رسید گالیکش-مردم گالیکش در موج دویستوچهلوسوم تجمعات شبانه، با حضور در صحنه، بر تداوم همراهی و همبستگی خود تأکید کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 6994032 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهلوسومین شب تجمعات زنجانیها در میدان دفاع از وطن اجتماع پرشور مردمی در مشگین شهر اردبیل همصدا با آرمانهای شهدا در شب ۲۴۳ اجتماع ۲۴۳ مردم دیّر با حضور کاروان لالههای مادری دویست و چهلوسومین شب تجمعات مردم کرج برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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