موج ۲۴۳ تجمعات شبانه به گالیکش رسید

گالیکش-مردم گالیکش در موج دویست‌وچهل‌وسوم تجمعات شبانه، با حضور در صحنه، بر تداوم همراهی و همبستگی خود تأکید کردند.