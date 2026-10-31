کشف ۱۴ میلیارد تومان دلار جعلی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی پاک‌جو، از کشف مقدار قابل‌توجهی اسکناس جعلی خارجی (دلار) به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد تومان و آلات و ادوات حفاری غیرمجاز در حوزه قضایی این بخش خبر داد و اظهار کرد: این کشف در پی دستور قضایی و با اقدامات دقیق و اشراف اطلاعاتی مرجع انتظامی ارشق انجام شد.

وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده افزود: پس از انجام اقدامات قانونی و بررسی مستندات و مدارک پرونده، دادرس و قاضی حوزه قضایی بخش ارشق با تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت، متهم را روانه زندان کرد.

رئیس حوزه قضایی بخش ارشق با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی ادامه داد: نظم و امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفظ آرامش و امنیت شهروندان، با هرگونه اقدام مجرمانه در چارچوب قانون برخورد جدی و بدون اغماض خواهد داشت.

پاک‌جو در پایان یادآور شد: کشف این محموله و دستگیری متهم، نشان‌دهنده هوشیاری و آمادگی نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی در مقابله با جرائم اقتصادی و فعالیت‌های غیرمجاز است و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت تا امنیت و آرامش مردم منطقه حفظ شود.