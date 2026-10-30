کتاب «آخرین پرواز» در چادگان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهدای «دشت‌مهیار» و آئین رونمایی از کتاب «آخرین پرواز» به قلم فاطمه سعادتی اسکندری صبح جمعه در شهرستان چادگان برگزار شد.

این کتاب داستان زندگی شهید خلبان قاسم زمانی را روایت می‌کند و با ویراستاری و مقدمه سعید بیگدلی، مدیر مؤسسه هنری آئینه ادب چادگان، از سوی انتشارات حوزه مشق منتشر شده است.

نویسنده در این اثر، زندگی‌نامه شهید را در کنار خاطراتی از خانواده، همسر و همکاران او به رشته تحریر درآورده است.

شهید قاسم زمانی، فرزند حسنقلی، هفتم دیِ سال ۱۳۶۶ در خانواده‌ای متدین و اصیل در روستای اسکندری از توابع شهرستان فریدن دیده به جهان گشود. او پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش و اتمام دوره دبیرستان، به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست و در دانشگاه ستاری آموزش خلبانی را آغاز کرد. وی پس از گذراندن دوره‌های تخصصی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان و F5تر دانشگاه نیروی هوایی دزفول درتاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ازدواج کرد.



این خلبان در فروردین ۱۳۹۸ برای گذراندن دوره استاد خلبانی به کشور چین اعزام شد و در آن دوره، میان استادان خلبانی همه کشورهای حاضر، عنوان نخست و خلبان برتر را از آنِ خود کرد.

شهید زمانی پس از بازگشت به میهن، فرماندهی تیپ آموزشی خلبانی شهید بابایی را بر عهده گرفت و سرانجام سوم خرداد ۱۴۰۱، در جریان یک مأموریت آموزشی و در کنار خلبان شهید محمدجواد بای، بر اثر نقص فنی هواپیما در منطقه انارک اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.