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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

کتاب «آخرین پرواز» در چادگان رونمایی شد

کتاب «آخرین پرواز» در چادگان رونمایی شد

فریدن- کتاب «آخرین پرواز» روایت زندگی شهید خلبان قاسم زمانی در چادگان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهدای «دشت‌مهیار» و آئین رونمایی از کتاب «آخرین پرواز» به قلم فاطمه سعادتی اسکندری صبح جمعه در شهرستان چادگان برگزار شد.

این کتاب داستان زندگی شهید خلبان قاسم زمانی را روایت می‌کند و با ویراستاری و مقدمه سعید بیگدلی، مدیر مؤسسه هنری آئینه ادب چادگان، از سوی انتشارات حوزه مشق منتشر شده است.

نویسنده در این اثر، زندگی‌نامه شهید را در کنار خاطراتی از خانواده، همسر و همکاران او به رشته تحریر درآورده است.

کتاب «آخرین پرواز» در چادگان رونمایی شد

شهید قاسم زمانی، فرزند حسنقلی، هفتم دیِ سال ۱۳۶۶ در خانواده‌ای متدین و اصیل در روستای اسکندری از توابع شهرستان فریدن دیده به جهان گشود. او پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش و اتمام دوره دبیرستان، به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست و در دانشگاه ستاری آموزش خلبانی را آغاز کرد. وی پس از گذراندن دوره‌های تخصصی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان و F5تر دانشگاه نیروی هوایی دزفول درتاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ازدواج کرد.

کتاب «آخرین پرواز» در چادگان رونمایی شد


این خلبان در فروردین ۱۳۹۸ برای گذراندن دوره استاد خلبانی به کشور چین اعزام شد و در آن دوره، میان استادان خلبانی همه کشورهای حاضر، عنوان نخست و خلبان برتر را از آنِ خود کرد.

شهید زمانی پس از بازگشت به میهن، فرماندهی تیپ آموزشی خلبانی شهید بابایی را بر عهده گرفت و سرانجام سوم خرداد ۱۴۰۱، در جریان یک مأموریت آموزشی و در کنار خلبان شهید محمدجواد بای، بر اثر نقص فنی هواپیما در منطقه انارک اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6994204

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