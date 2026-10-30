طرح درختکاری حرم تا حرم در ۶۰ کیلومتر آزادراه تهران–قم عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان در بازدید از محل اجرای طرح درختکاری حاشیه آزادراه تهران–قم در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، که با همراهی حامد یزدی‌مهر، رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران و بیژن سلیمان‌پور، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و سایر مسئولان مربوطه انجام شد اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه فضای سبز، بهبود شرایط زیست‌محیطی و ارتقای منظر ورودی پایتخت اجرا خواهد شد.

وی افزود: طرح «حرم تا حرم» مسیر میان آستان مقدس حضرت معصومه(س) و حرم مطهر امام خمینی(ره) را پوشش می‌دهد که ۶۰ کیلومتر آن در محدوده استحفاظی استان تهران قرار دارد و ادامه مسیر نیز با مدیریت استانداری قم اجرا می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به تأکید استاندار تهران بر اجرای سریع و علمی این طرح گفت: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان جهاد کشاورزی استان، مسئولیت تدوین برنامه اجرایی، انتخاب گونه‌های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و تعیین شیوه نگهداری درختان را برعهده دارند و عملیات عمرانی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت فنی و تجهیزاتی شهرداری‌ها انجام خواهد شد.

میرجعفریان ادامه داد: وجود تأسیسات زیربنایی، ابنیه، راه‌های دسترسی و مسیرهای خدماتی در طول آزادراه نیازمند هماهنگی دقیق است؛ ازاین‌رو، دستگاه‌های راهداری، آبفا، برق، گاز، محیط‌زیست، فراجا و پلیس راه در اجرای این طرح مشارکت خواهند داشت.

وی از برنامه‌ریزی برای تکمیل حفر گودال‌های کاشت طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده خبر داد و افزود: پس از آماده‌سازی مسیر، عملیات کاشت درختان با مشارکت گسترده شهروندان داوطلب ثبت‌نام‌شده در قالب «گردان‌های جانفدا» و در یک روز انجام خواهد شد.

این طرح براساس مصوبه شورای توسعه استان تهران، با راهبری استانداری، مشارکت فرمانداری‌های شهرستان‌های مجاور و همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در محدوده استحفاظی شهرستان ری اجرا می‌شود.