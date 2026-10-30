به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی، در سفر به شهرستان رومشکان از شعب دادگاه عمومی این شهرستان بازدید کرد و در ادامه با امام جمعه رومشکان دیدار و گفت‌وگو داشت.

دادگاه عمومی رومشکان پرونده مسن و معوق ندارد

علی‌محمدی در جریان بازدید از دادگاه عمومی رومشکان، ضمن قدردانی از تلاش و روحیه جهادی قضات و کارکنان اداری این حوزه قضایی، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در شعب این شهرستان، هیچ‌گونه پرونده غیرمتعارف، مسن یا معوق مشاهده نشده است.

وی نبود پرونده‌های مسن و معوق را نشان‌دهنده مدیریت مناسب و تلاش مستمر مجموعه قضایی رومشکان دانست و بر استمرار این روند و رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌ها تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین با اشاره به موضوع نظارت بر بازار، از اقدامات انجام‌شده برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این شهرستان خبر داد.

نقش امام جمعه در ترویج فرهنگ صلح و سازش

رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه با امام جمعه رومشکان دیدار کرد و با اشاره به جایگاه معنوی و اجتماعی ائمه جمعه در حل‌وفصل اختلافات، گفت: امام جمعه در هر شهرستان به‌عنوان پدر معنوی جامعه، می‌تواند در کنار دستگاه قضایی برای حل مسائل و دغدغه‌های مردم نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: تعامل نزدیک و صمیمانه دستگاه قضایی با امام جمعه، به‌ویژه در موضوعات مهم و پرونده‌های دارای ابعاد اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز احقاق حق، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت روند صلح و سازش باشد.

علی‌محمدی حضور نخبگان، بزرگان و معتمدان محلی در کنار مجموعه قضایی را از ظرفیت‌های مؤثر برای تسهیل حل اختلافات و گسترش سازش در جامعه عنوان کرد.

رسالت دستگاه قضا فراتر از صدور رأی است

رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه مأموریت دستگاه قضایی تنها به رسیدگی به پرونده‌ها و صدور رأی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نظام اسلامی با هدف ارتقای فضایل انسانی و فراهم‌کردن زمینه زندگی شایسته برای مردم شکل گرفته است و دستگاه قضا نیز باید در مسیر استیفای حقوق مردم و تحقق عدالت گام بردارد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به حقوق محرومان و اقشار مختلف جامعه افزود: استفاده از ظرفیت‌های موجود برای احقاق حقوق مردم و رعایت حقوق عمومی، از وظایف مهم مجموعه قضایی است.

علی‌محمدی حمایت از تولید و اشتغال، صیانت از حقوق عامه، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و اجرای صحیح قوانین را از دیگر مسئولیت‌های دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، باید زمینه تحقق عدالت پایدار و صیانت از حقوق شهروندان نیز فراهم شود.

آموزش مستمر قضات برای صدور آرای مستدل

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تداوم برنامه‌های آموزشی و ارتقای دانش حقوقی قضات خبر داد و گفت: برگزاری دوره‌های تخصصی با سرفصل‌های به‌روز در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی، از اولویت‌های دادگستری استان است.

رئیس کل دادگستری لرستان تأکید کرد: هدف از این آموزش‌ها، به‌روزرسانی دانش و تجربه قضات و ارتقای کیفیت رسیدگی‌هاست تا در پرونده‌های کیفری، حقوقی، تجاری و خانواده، آرایی مستدل و مبتنی بر دقیق‌ترین مستندات قانونی صادر شود و حق به صاحب حق برسد.