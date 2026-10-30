به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر جمعه در سفر به شهرستان نجف‌آباد، از طرح‌های زیرساختی و عمرانی این شهرستان بازدید کرد و با آغاز عملیات اجرایی توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب و بررسی وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن، روند اجرای بخشی از طرح‌های خدماتی و مسکونی منطقه را پیگیری کرد.

در یکی از برنامه‌های این سفر، عملیات اجرایی احداث و توسعه ۱۳۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در شهرستان نجف‌آباد با حضور استاندار اصفهان آغاز شد؛ طرحی زیرساختی که با هدف گسترش شبکه فاضلاب شهری، بهبود شرایط بهداشتی و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از دفع غیراصولی فاضلاب به اجرا درمی‌آید.

توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب از جمله اقدامات زیربنایی در مدیریت شهری محسوب می‌شود که می‌تواند در کنار ارتقای کیفیت خدمات عمومی، به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی‌های ناشی از ورود فاضلاب به محیط پیرامونی کمک کند.

با اجرای این پروژه، زمینه گسترش پوشش شبکه فاضلاب در بخش‌های بیشتری از نجف‌آباد فراهم می‌شود و امکان جمع‌آوری و انتقال اصولی فاضلاب افزایش می‌یابد. این موضوع با توجه به اهمیت صیانت از منابع آب زیرزمینی و ضرورت کنترل آلاینده‌های محیطی، از ابعاد مهم اجرای طرح به شمار می‌رود.

همچنین توسعه زیرساخت‌های فاضلاب می‌تواند در ارتقای سطح بهداشت عمومی و کاهش مخاطرات ناشی از دفع نامناسب پساب نقش داشته باشد؛ موضوعی که در شهرهای در حال توسعه، هم‌زمان با گسترش جمعیت و افزایش نیاز به خدمات شهری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آغاز عملیات اجرایی این طرح در چارچوب برنامه‌های عمرانی شهرستان نجف‌آباد انجام شده است و تکمیل آن می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی منطقه در حوزه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب را پوشش دهد.

در بخش دیگری از برنامه‌های سفر استاندار اصفهان به نجف‌آباد، روند اجرای پروژه ۵۷۷ واحدی نهضت ملی مسکن در منطقه پنج این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

جمالی‌نژاد با حضور در محل اجرای این پروژه، از بخش‌های مختلف طرح بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی و اقدامات انجام‌شده برای پیشبرد ساخت واحدهای مسکونی قرار گرفت.

پروژه ۵۷۷ واحدی نهضت ملی مسکن از طرح‌های مسکونی در حال اجرا در نجف‌آباد است که بررسی روند پیشرفت آن، با توجه به اهمیت تأمین مسکن و ضرورت پیگیری طرح‌های مرتبط با این حوزه، در دستور کار سفر استاندار قرار داشت.

در جریان این بازدید، وضعیت اجرای پروژه و شرایط پیشبرد عملیات ساخت مورد ارزیابی قرار گرفت؛ با این حال، جزئیاتی درباره میزان پیشرفت فیزیکی، زمان‌بندی تکمیل واحدها و موعد تحویل آن‌ها اعلام نشده است.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا محمدی، فرماندار شهرستان ویژه نجف‌آباد، عباس مرادی، شهردار نجف‌آباد و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان نیز در این بازدید حضور داشتند.

حضور مسئولان استانی و شهرستانی در محل اجرای پروژه، فرصتی برای بررسی میدانی وضعیت طرح و آگاهی از آخرین اقدامات انجام‌شده در مسیر تکمیل واحدهای مسکونی فراهم کرد.

پیگیری طرح‌های نهضت ملی مسکن، توسعه زیرساخت‌های شهری و بررسی پروژه‌های عمرانی و خدماتی، از محورهای اصلی سفر استاندار اصفهان به شهرستان نجف‌آباد بود؛ برنامه‌ای که با هدف ارزیابی میدانی روند اجرای طرح‌ها و بررسی وضعیت پروژه‌های در دست اجرا دنبال شد.

آغاز عملیات احداث و توسعه شبکه فاضلاب و بازدید از پروژه مسکونی ۵۷۷ واحدی، دو بخش از برنامه‌های این سفر بود که در حوزه‌های زیرساخت‌های بهداشتی و تأمین مسکن قرار می‌گیرند؛ طرح‌هایی که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند در بهبود خدمات عمومی و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای شهروندان نجف‌آباد مؤثر باشد.