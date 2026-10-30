رحیمیان: ۷هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در کردستان رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان پیش از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار و عملکرد واحدهای صنفی در استان کردستان اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، هفت هزار و ۲۰۰ پرونده در حوزه تخلفات مختلف تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی افزود: تعداد گزارش‌های مردمی دریافتی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و در این مدت ۹۲ گزارش از سوی شهروندان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به ضرورت تقویت نظارت‌های میدانی بیان کرد: با وجود افزایش گزارش‌های مردمی، انتظار داریم شهروندان همچنان در شناسایی و گزارش تخلفات اقتصادی و صنفی با این مجموعه همکاری بیشتری داشته باشند.

رحیمیان در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای برخورد با واحدهای متخلف اشاره کرد و گفت: در هفت ماه گذشته و با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی، ۹۰ واحد توزیعی، صنفی و خدماتی متخلف پلمب شده‌اند.

وی افزود: آژانس‌ها و نانوایی‌ها با مجموع ۴۰ واحد پلمب‌شده، بیشترین سهم را در میان واحدهای برخوردشده به خود اختصاص داده‌اند.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های نظارتی مشترک در سطح بازار خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از دولت و تقویت نظارت بر فعالیت اصناف، ۷۴۲ گشت مشترک برگزار و سه هزار و ۴۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند که پرونده تخلفات شناسایی‌شده رسیدگی و احکام مربوطه نیز اجرا شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از شهروندان خواست تخلفات مربوط به حوزه اصناف، خرده‌فروشی، قاچاق کالا و مسائل بهداشتی و درمانی را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.

رحیمیان در پایان با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های نظارتی و اقتصادی استان خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات قرارگاه اقتصادی استان کوتاهی کرده یا همکاری لازم را نداشته باشند، برای پیگیری قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.