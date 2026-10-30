معرفی محصولات آرایشی فاقد مجوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در ادامه بررسیهای نظارتی سازمان غذا و دارو، تعدادی دیگر از محصولات آرایشی عرضهشده در بازار که مجوزهای قانونی لازم را ندارند، شناسایی شدهاند.
▪️ رژلب مدادی:
DOUCCE – LIPSTICK PENCIL
▪️ رژلب:
MINI STAR – LIPSTICK MATTE
▪️ رژلب:
JULIUS BEAUTY – LIPSTICK
▪️ ژل ابرو و مژه:
FAVORBEAUTY – LASH&BROW GEL MASCARA
▪️ برق لب:
AMAZING
▪️ برق لب میوهای:
POLA OYLR – LIP GLOSS
▪️ رژلب:
DEYCILL – MATTE LIPSTICK
▪️ رژگونه:
KARITE – PRETTY BLUSHER
▪️ رژلب مایع ضدآب:
SHEGLAM
▪️ رژلب مایع:
VENUS – LIP GLOSS
▪️ تینت لب و گونه:
ONEYIOO – JELLY TINT BLUSH
▪️ برق لب:
QOIDEN ROSE – LIP GLOSS
▪️ مداد لب:
MISS LARA – LIP LINER
▪️ برق لب:
ROCHER – LIP GLOSS
▪️ رژلب جامد:
BARIN BEAUTY – LIPSTICK
▪️ تینت لب:
MAGIC – LIP TINT
▪️ حجمدهنده لب:
KISS BEAUTY
▪️ ریمل:
ROCHER DELA BEAUTY – MASCARA
▪️ مداد چشم:
BARIN – EYE PENCIL
▪️ رژلب:
MILUS – LIPSTICK
▪️ تینت لب:
ESSENCE
▪️ رژلب مایع:
CHOOSE – LIP GLOSS
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، عرضه و مصرف محصولات آرایشی فاقد مجوزهای قانونی میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازد؛ از اینرو، خرید محصولات دارای مجوز و توجه به مشخصات درج شده روی بستهبندی اهمیت دارد.
شهروندان در صورت مشاهده عرضه این فرآوردهها میتوانند موضوع را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
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