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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

معرفی محصولات آرایشی فاقد مجوز

معرفی محصولات آرایشی فاقد مجوز

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی گروه دیگری از محصولات آرایشی فاقد مجوزهای قانونی را اعلام کرد و از شهروندان خواست از خرید و مصرف این فرآورده‌ها خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در ادامه بررسی‌های نظارتی سازمان غذا و دارو، تعدادی دیگر از محصولات آرایشی عرضه‌شده در بازار که مجوزهای قانونی لازم را ندارند، شناسایی شده‌اند.

▪️ رژلب مدادی:

DOUCCE – LIPSTICK PENCIL

▪️ رژلب:

MINI STAR – LIPSTICK MATTE

▪️ رژلب:

JULIUS BEAUTY – LIPSTICK

▪️ ژل ابرو و مژه:

FAVORBEAUTY – LASH&BROW GEL MASCARA

▪️ برق لب:

AMAZING

▪️ برق لب میوه‌ای:

POLA OYLR – LIP GLOSS

▪️ رژلب:

DEYCILL – MATTE LIPSTICK

▪️ رژگونه:

KARITE – PRETTY BLUSHER

▪️ رژلب مایع ضدآب:

SHEGLAM

▪️ رژلب مایع:

VENUS – LIP GLOSS

▪️ تینت لب و گونه:

ONEYIOO – JELLY TINT BLUSH

▪️ برق لب:

QOIDEN ROSE – LIP GLOSS

▪️ مداد لب:

MISS LARA – LIP LINER

▪️ برق لب:

ROCHER – LIP GLOSS

▪️ رژلب جامد:

BARIN BEAUTY – LIPSTICK

▪️ تینت لب:

MAGIC – LIP TINT

▪️ حجم‌دهنده لب:

KISS BEAUTY

▪️ ریمل:

ROCHER DELA BEAUTY – MASCARA

▪️ مداد چشم:

BARIN – EYE PENCIL

▪️ رژلب:

MILUS – LIPSTICK

▪️ تینت لب:

ESSENCE

▪️ رژلب مایع:

CHOOSE – LIP GLOSS

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، عرضه و مصرف محصولات آرایشی فاقد مجوزهای قانونی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد؛ از این‌رو، خرید محصولات دارای مجوز و توجه به مشخصات درج‌ شده روی بسته‌بندی اهمیت دارد.

شهروندان در صورت مشاهده عرضه این فرآورده‌ها می‌توانند موضوع را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

کد مطلب 6994256
حبیب احسنی پور

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