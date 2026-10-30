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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

تشریح جزئیات خدمات دندانپزشکی با پوشش بیمه‌ای

تشریح جزئیات خدمات دندانپزشکی با پوشش بیمه‌ای

معاون درمان وزارت بهداشت، در خصوص خدمات دندانپزشکی که تحت پوشش بیمه ارائه می‌شوند، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، با اشاره به برنامه توسعه خدمات دندانپزشکی در مراکز جامع سلامت، گفت: قرار است مراکز جامع سلامت که دارای دندانپزشک هستند، علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی، خدمات ضروری درمانی دندانپزشکی را نیز با پوشش بیمه‌ای به مردم ارائه دهند.

وی افزود: اجرای این برنامه هم به نفع دندانپزشکان شاغل در این مراکز است که می‌توانند خدمات بیشتری به مردم ارائه دهند و از این طریق دریافتی داشته باشند و هم به نفع مردم خواهد بود؛ چرا که با افزایش دسترسی به خدمات ضروری دندانپزشکی، وضعیت سلامت دهان و دندان بهبود می‌یابد و از افزایش پوسیدگی دندان‌ها پیشگیری می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت کاهش هزینه‌های دندانپزشکی برای خانوارها تصریح کرد: با پوشش بیمه‌ای این خدمات، پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا می‌کند و امکان بهره‌مندی از خدمات ضروری دندانپزشکی برای گروه‌های بیشتری از جامعه فراهم می‌شود.

رضوی خاطرنشان کرد: خدمات مورد نظر در این برنامه، خدمات پایه درمانی دندانپزشکی از جمله خدمات ترمیمی و پر کردن دندان است که در مراکز منتخب و واجد شرایط ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6994277
حبیب احسنی پور

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