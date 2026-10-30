به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، با اشاره به برنامه توسعه خدمات دندانپزشکی در مراکز جامع سلامت، گفت: قرار است مراکز جامع سلامت که دارای دندانپزشک هستند، علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی، خدمات ضروری درمانی دندانپزشکی را نیز با پوشش بیمه‌ای به مردم ارائه دهند.

وی افزود: اجرای این برنامه هم به نفع دندانپزشکان شاغل در این مراکز است که می‌توانند خدمات بیشتری به مردم ارائه دهند و از این طریق دریافتی داشته باشند و هم به نفع مردم خواهد بود؛ چرا که با افزایش دسترسی به خدمات ضروری دندانپزشکی، وضعیت سلامت دهان و دندان بهبود می‌یابد و از افزایش پوسیدگی دندان‌ها پیشگیری می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت کاهش هزینه‌های دندانپزشکی برای خانوارها تصریح کرد: با پوشش بیمه‌ای این خدمات، پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا می‌کند و امکان بهره‌مندی از خدمات ضروری دندانپزشکی برای گروه‌های بیشتری از جامعه فراهم می‌شود.

رضوی خاطرنشان کرد: خدمات مورد نظر در این برنامه، خدمات پایه درمانی دندانپزشکی از جمله خدمات ترمیمی و پر کردن دندان است که در مراکز منتخب و واجد شرایط ارائه خواهد شد.