  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

پوتین:درگیری‌ها در سودان پایان یابد؛ البرهان:به همکاری‌ مسکو نیازمندیم

پوتین:درگیری‌ها در سودان پایان یابد؛ البرهان:به همکاری‌ مسکو نیازمندیم

رئیس جمهور روسیه در دیدار با عبدالفتاح البرهان گفت: مسکو خواستار پایان یافتن درگیری‌ها در سودان و حرکت به سوی یک راه حل سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «ریا نووستی»، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز جمعه با عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان دیدار و رایزنی کرد.

رئیس شورای حاکمیتی سودان در دیدار با پوتین اعلام کرد: سودان نیازمند گسترش همکاری‌ ها با روسیه در تمامی بخش‌ ها است. سودان پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی در سواحل دریای سرخ را مطرح کرده و از روسیه برای مشارکت در آن دعوت می‌کند.

رئیس‌جمهور روسیه نیز در دیدار با رئیس شورای حاکمیتی سودان گفت: مسکو خواستار پایان یافتن خصومت‌ ها در سودان و حرکت به سوی یک راه حل سیاسی است. روسیه تعداد بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان سودانی را افزایش خواهد داد.

کد مطلب 6994313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها