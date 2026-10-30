به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «ریا نووستی»، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز جمعه با عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان دیدار و رایزنی کرد.

رئیس شورای حاکمیتی سودان در دیدار با پوتین اعلام کرد: سودان نیازمند گسترش همکاری‌ ها با روسیه در تمامی بخش‌ ها است. سودان پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی در سواحل دریای سرخ را مطرح کرده و از روسیه برای مشارکت در آن دعوت می‌کند.

رئیس‌جمهور روسیه نیز در دیدار با رئیس شورای حاکمیتی سودان گفت: مسکو خواستار پایان یافتن خصومت‌ ها در سودان و حرکت به سوی یک راه حل سیاسی است. روسیه تعداد بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان سودانی را افزایش خواهد داد.