اعلام زمان برگزاری کنسرت «بازی تاج و تخت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم-کنسرت «بازی تاج و تخت»، با اجرای آثاری از رامین جوادی آهنگساز ایرانی، ساعت ۲۰:۳۰ روزهای دوشنبه ۱۸ و پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در هتل اسپیناس پالاس تهران، توسط فیدیبو روی صحنه می‌رود.

این فیلم‌-کنسرت با حضور ۱۵۰ نوازنده، ۴۲ قطعه از موسیقی‌های متن مجموعه «بازی تاج و تخت» را همزمان با نمایش تصاویر این اثر برای مخاطبان به مدت ۱۵۰ دقیقه اجرا خواهد کرد.

موسیقی «بازی تاج و تخت» در کنار روایت و تصاویر این مجموعه از شناخته‌شده‌ترین موسیقی‌های سریال در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

این فیلم-کنسرت با رهبری ارکستر سینا خیرآبادی و تهیه‌کنندگی وحید خالقی برگزار می‌شود.

بلیت‌فروشی این اجرا از ساعت ۱۲ یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، به‌طور اختصاصی در سایت فیدیبو انجام می‌شود.

فیلم‌-کنسرت‌های «هری پاتر»، «ارباب حلقه‌ها» و «بازی تاج و تخت» سه‌گانه پروژه موسیقایی-اقتباسی را شکل می‌دهند؛ پروژه‌ای که با «هری پاتر» آغاز شد، با «ارباب حلقه‌ها» ادامه یافت و اکنون با «بازی تاج و تخت» تکمیل می‌شود.

تاکنون در ۱۷ شب و ۳۲ سانس، آثاری از مجموعه‌های «هری پاتر»، «ارباب حلقه‌ها»، «میازاکی»، «هانس زیمر» و «برندگان اسکار موسیقی» در بازه زمانی خرداد تا دی ۱۴۰۴ اجرا شده است.