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۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۵

عوامل تولید کلیپ مبتذل در مهدیشهر روانه زندان شدند

عوامل تولید کلیپ مبتذل در مهدیشهر روانه زندان شدند

مهدیشهر- رئیس دادگستری مهدیشهر از شناسایی عوامل تولید کلیپ مبتذل در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و اعلام کرد متهمان به زندان معرفی و مالک محل نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشهاب‌الدین باقریان موحد صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری مهدیشهر از تشکیل پرونده قضایی در پی انتشار کلیپی مبتذل که موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی شد، خبر داد و گفت: عوامل تهیه و تولید این کلیپ در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و پس از تفهیم اتهام، به دلیل عجز از تودیع تأمین کیفری متناسب، به زندان معرفی شدند. همچنین محل تولید این کلیپ پلمب و مالک آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

رئیس دادگستری مهدیشهر، اظهار کرد: در پی انتشار کلیپی مبتذل که موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی در حوزه قضایی مهدیشهر شد، پرونده قضایی تشکیل و موضوع با قید فوریت در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، دستورات قضایی لازم به فرماندهی انتظامی شهرستان صادر شد تا تمامی افراد دخیل در تهیه و تولید این کلیپ در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شوند.

رئیس دادگستری مهدیشهر با اشاره به شناسایی سریع عوامل این پرونده تصریح کرد: در پی اقدامات انجام‌شده، افراد دخیل در تهیه و تولید کلیپ در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شدند و پس از انجام تحقیقات اولیه و تفهیم اتهام، متهمان به دلیل عجز از تودیع تأمین کیفری متناسب، به زندان معرفی شدند.

باقریان موحد با اشاره به بررسی‌های اولیه درباره علت تهیه و انتشار این کلیپ گفت: آنچه از تحقیقات اولیه برمی‌آید، حاکی از آن است که تهیه و انتشار این محتوا با هدف جلب بازدید بیشتر و افزایش تعداد دنبال‌کنندگان در فضای مجازی انجام شده است؛ موضوعی که ابعاد آن در روند رسیدگی قضایی بررسی خواهد شد.

وی همچنین از پلمب محل تهیه و تولید این کلیپ خبر داد و گفت: در ادامه رسیدگی قضایی، محل مورد استفاده برای تولید این محتوا پلمب و مالک آن نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

رئیس دادگستری مهدیشهر در پایان تأکید کرد: صیانت از عفت و اخلاق عمومی و برخورد با رفتارهای مجرمانه، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان سمنان است و در این راستا، اقدامات قضایی لازم در قبال عوامل دخیل در این‌گونه پرونده‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6994444

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