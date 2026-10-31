محمدرضا شانه‌ساز سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر در گفتگو با خبرنگار مهر از حفظ ۹۰ درصدی ذخایر دارویی این سازمان خبر داد و گفت: ذخایر تجهیزات پزشکی به دلیل تأخیر در تأمین از سوی برخی بخش‌های خصوصی به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: ذخایر دارویی هلال‌احمر در سطح مطلوبی قرار دارد و حدود ۹۰ درصد از ذخایر پیش‌بینی‌شده حفظ شده است.

وی افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی، به دلیل آنکه برخی بخش‌های خصوصی نتوانستند به‌موقع به تعهدات خود عمل کنند، میزان ذخایر کاهش یافته و اکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است؛ با این حال، نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر آمادگی داروخانه‌های این سازمان در پایتخت برای ارائه خدمات گفت: وضعیت انبارها و ذخایر دارویی مناسب است و داروخانه‌ها آمادگی خدمت‌رسانی دارند.

شانه‌ساز درباره تأمین دارو از کشورهای همسایه نیز بیان کرد: با وجود محدودیت‌هایی که در مسیرهای تأمین ایجاد شده، از مسیرهای جایگزین زمینی و هوایی استفاده کرده‌ایم تا روند تأمین دارو با مشکل مواجه نشود.