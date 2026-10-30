به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز از مصدومیت پنج نفر بر اثر حریق یک دستگاه خودروی سواری دنا در یکی از تونل‌های محور کرج - چالوس خبر داد.

وی اظهار کرد: بامداد هشتم آبان ۱۴۰۵، یک دستگاه خودروی سواری دنا در داخل یکی از تونل‌های جاده کرج - چالوس دچار حریق شد که در پی این حادثه پنج نفر شامل چهار مرد و یک زن مصدوم شدند.

اعزام سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه

رئیس اورژانس البرز افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی برای مصدومان انجام گرفت.

وی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

مهدوی با اشاره به حساسیت حوادث آتش‌سوزی در تونل‌ها و محورهای کوهستانی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، سلامت فنی خودرو به‌ویژه سیستم سوخت‌رسانی و تجهیزات برقی را بررسی کنند و یک کپسول آتش‌نشانی سالم و قابل استفاده در خودرو داشته باشند.

وی تأکید کرد: رانندگان در صورت بروز آتش‌سوزی در تونل، ضمن حفظ خونسردی، خودرو را در سمت راست مسیر متوقف کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن از تونل خارج شوند.