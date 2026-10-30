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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

آتش‌سوزی خودروی دنا در تونل جاده چالوس با ۵ مصدوم

آتش‌سوزی خودروی دنا در تونل جاده چالوس با ۵ مصدوم

کرج- رئیس اورژانس البرز از مصدومیت پنج نفر در پی آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی دنا در یکی از تونل‌های جاده چالوس و انتقال مصدومان به بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز از مصدومیت پنج نفر بر اثر حریق یک دستگاه خودروی سواری دنا در یکی از تونل‌های محور کرج - چالوس خبر داد.

وی اظهار کرد: بامداد هشتم آبان ۱۴۰۵، یک دستگاه خودروی سواری دنا در داخل یکی از تونل‌های جاده کرج - چالوس دچار حریق شد که در پی این حادثه پنج نفر شامل چهار مرد و یک زن مصدوم شدند.

اعزام سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه

رئیس اورژانس البرز افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی برای مصدومان انجام گرفت.

آتش‌سوزی خودروی دنا در تونل جاده چالوس با ۵ مصدوم

وی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

مهدوی با اشاره به حساسیت حوادث آتش‌سوزی در تونل‌ها و محورهای کوهستانی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، سلامت فنی خودرو به‌ویژه سیستم سوخت‌رسانی و تجهیزات برقی را بررسی کنند و یک کپسول آتش‌نشانی سالم و قابل استفاده در خودرو داشته باشند.

وی تأکید کرد: رانندگان در صورت بروز آتش‌سوزی در تونل، ضمن حفظ خونسردی، خودرو را در سمت راست مسیر متوقف کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن از تونل خارج شوند.

آتش‌سوزی خودروی دنا در تونل جاده چالوس با ۵ مصدوم

کد مطلب 6994453

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