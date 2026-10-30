به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالقدیر ملک‌رئیسی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر تنگ با تبیین جایگاه انفاق در آموزه‌های اسلامی، خدمت به مردم، دستگیری از نیازمندان و گره‌گشایی از مشکلات دیگران را از جلوه‌های نیکوکاری دانست و بر ضرورت تقویت این روحیه در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه اهل‌سنت دهستان بندرتنگ، با اشاره به ارزش والای انفاق در راه خداوند اظهار کرد: بخشش و نیکوکاری تنها به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود، بلکه هرگونه خدمت، محبت، دستگیری از مستمندان و تلاش برای حل مشکلات دیگران نیز از مصادیق انفاق به شمار می‌رود.

امام جمعه اهل‌سنت دهستان بندرتنگ با تأکید بر اهمیت صبر و شکیبایی در برابر سختی‌های زندگی، مردم را به توکل بر خداوند، شکرگزاری در برخورداری از نعمت‌ها و استقامت در مواجهه با مشکلات دعوت کرد و دوری از ناامیدی را از ضرورت‌های زندگی مؤمنانه دانست.

انفاق و همدلی؛ زمینه‌ساز جامعه‌ای برخوردار از محبت و برادری

مولوی ملک‌رئیسی خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که در آن روحیه همدلی، تعاون، انفاق و کمک به یکدیگر زنده باشد، از محبت، برادری و همبستگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی در پایان بر ضرورت تقویت فرهنگ نیکوکاری، رسیدگی به خانواده‌های نیازمند و انجام کارهای خیر با نیت جلب رضایت خداوند تأکید کرد.