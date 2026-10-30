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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

مولوی ملک رئیسی: صبر و توکل دو تکیه‌گاه مؤمنان در دشواری‌های زندگی است

مولوی ملک رئیسی: صبر و توکل دو تکیه‌گاه مؤمنان در دشواری‌های زندگی است

کنارک- امام جمعه اهل‌سنت دهستان بندرتنگ با دعوت مردم به شکیبایی و توکل بر خداوند، بر ضرورت شکرگزاری در برخورداری از نعمت‌ها و پرهیز از ناامیدی هنگام مواجهه با مشکلات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالقدیر ملک‌رئیسی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر تنگ با تبیین جایگاه انفاق در آموزه‌های اسلامی، خدمت به مردم، دستگیری از نیازمندان و گره‌گشایی از مشکلات دیگران را از جلوه‌های نیکوکاری دانست و بر ضرورت تقویت این روحیه در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه اهل‌سنت دهستان بندرتنگ، با اشاره به ارزش والای انفاق در راه خداوند اظهار کرد: بخشش و نیکوکاری تنها به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود، بلکه هرگونه خدمت، محبت، دستگیری از مستمندان و تلاش برای حل مشکلات دیگران نیز از مصادیق انفاق به شمار می‌رود.

امام جمعه اهل‌سنت دهستان بندرتنگ با تأکید بر اهمیت صبر و شکیبایی در برابر سختی‌های زندگی، مردم را به توکل بر خداوند، شکرگزاری در برخورداری از نعمت‌ها و استقامت در مواجهه با مشکلات دعوت کرد و دوری از ناامیدی را از ضرورت‌های زندگی مؤمنانه دانست.

انفاق و همدلی؛ زمینه‌ساز جامعه‌ای برخوردار از محبت و برادری

مولوی ملک‌رئیسی خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که در آن روحیه همدلی، تعاون، انفاق و کمک به یکدیگر زنده باشد، از محبت، برادری و همبستگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی در پایان بر ضرورت تقویت فرهنگ نیکوکاری، رسیدگی به خانواده‌های نیازمند و انجام کارهای خیر با نیت جلب رضایت خداوند تأکید کرد.

کد مطلب 6994455

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