به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و استقلال خوزستان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر عصر جمعه در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد.

قضاوت این دیدار بر عهده امیر ایار بود، نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید؛ دو تیم بازی چشم‌نوازی به نمایش نگذاشتند و موقعیت خطرناکی روی دروازه‌ها خلق نشد.

در ۴۵ دقیقه دوم فشار حملات ذوب‌آهن افزایش یافت و هر چه به پایان بازی نزدیک‌تر می‌شدیم، میل بازیکنان ذوب‌آهن برای گلزنی افزایش می‌یافت اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت تا این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

ذوب‌آهن پس از حضور ربیعی فعلا موفق به کسب پیروزی نشده و در ۳ دیدار گذشته ۲ تساوی و یک شکست ثبت کرده است.

داود نوشی‌صوفیانی، ابوالفضل حسینی‌فر، سعید کریمی، علی شجاعی(علی آزادمنش)، محمدجواد محمدی(بهنام تیموریان)، امید لطیفی، جلال‌الدین علی‌محمدی، امین جهانکهن(محمود قائدرحمتی)، امیرحسین جدی، محمد مرتضوی(رحمان جعفری) و فرشید اسماعیلی(علی اسلامی) شاگردان محمد ربیعی در تیم ذوب‌آهن بودند.

محمدامین رضایی، محمد شریفی(محمدحسین زواری)، عارف رستمی، عرفان سازگاری، عباس شرفی(حمید بوحمدان)، امیرحسین فرهادی(مهدی موسوی)، جواد زرگان(آرام عباسی)، محمداهل شاخه، محمدرضا مهدی‌زاده(علیرضا کرمی)، فرزاد جعفری و محمد مهدی احمدی شاگردان امیر خلیفه‌اصل در تیم استقلال خوزستان بودند.

اخطار: فرشید اسماعیلی و علی شجاعی از ذوب‌آهن - جواد زرگان از استقلال خوزستان