پیروزی مس سونگون در آخرین بازی هفته دهم لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتسال مس سونگون و گیتی پسند اصفهان از ساعت ۱۵ امروز جمعه در آخرین دیدار از هفته دهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در سالن شهید پورشریفی تبریز مقابل هم صف‌آرایی کردند که مس سونگون با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد.

مجتبی پارساپور ۲ بار و رضا ابراهیمی یک بار برای مس گلزنی کردند و مسعود یوسف، تنها گل گیتی پسند را به ثمر رساند.

مس سونگون با کسب سه امتیاز، ۲۱ امتیازی شد و به رتبه سوم جدول رقابت‌ها صعود کرد.

نتایج سایر بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتسال که روز گذشته برگزار شد، به شرح زیر است:

دلسوختگان قم ۲ - بازرگانی دائم پناه قم ۲

شهرداری ساوه ۳ - پالایش نفت شازند ۳

نگین تندیس قرچک ۲ - پالایش نفت بندرعباس ۵

پالایش نفت اصفهان یک - فولاد زرند ایرانیان صفر

فولاد هرمزگان ۲ - سن‌ایچ ساوه ۲

گهر زمین سیرجان ۱۰ - پردیس شهید شیری قزوین صفر