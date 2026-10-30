سرمربی چادرملو: نتیجه بازی چیزی از ارزش های ملوان کم نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل ملوان بندرانزلی با قدردانی از حضور و حمایت هواداران این تیم اظهار کرد: از فضای خوبی که هواداران ملوان در ورزشگاه ایجاد کردند، بسیار لذت بردم و باید از این حمایت پرشور تقدیر کنم؛ چراکه چنین فضایی به جذابیت و کیفیت فوتبال کمک می‌کند.

وی با اشاره به روند مسابقه افزود: شروع خوبی در این دیدار نداشتیم و شرایط آب‌وهوایی نیز تا حدودی بر روند بازی تأثیر گذاشت. ملوان با توجه به شناختی که از سبک بازی در چنین شرایطی دارد، در نیمه نخست کاملاً برتر از ما ظاهر شد.

سرمربی چادرملو اردکان با بیان اینکه شرایط بازی در نیمه دوم تغییر کرد، گفت: هرچه از زمان مسابقه گذشت، بازیکنانی که به‌عنوان نفرات جایگزین وارد زمین شدند، عملکرد بهتری داشتند و در نهایت توانستیم بازی را با پیروزی به پایان برسانیم.

اخباری با تمجید از عملکرد مازیار زارع، سرمربی ملوان، تصریح کرد: مازیار از دوستان صمیمی من است و واقعاً با شرایطی که امسال دارد و محدودیت‌هایی که با آن مواجه است، کار بزرگی انجام می‌دهد. او در این فصل بازیکنان جوان و مستعدی را به فوتبال معرفی کرده و شایسته تبریک ویژه است.

وی ادامه داد: ملوان با وجود مشکلات و محدودیت‌هایی که دارد، تیم قابل احترامی است و مازیار زارع نیز به‌عنوان یکی از اسطوره‌های فوتبال انزلی، عملکرد بسیار خوبی در هدایت این تیم داشته است.

سرمربی چادرملو اردکان با تأکید بر اینکه نتیجه مسابقه چیزی از ارزش‌های ملوان و کادر فنی این تیم کم نمی‌کند، تصریح کرد: در نهایت فوتبال سه امتیاز دارد و ما از کسب این سه امتیاز بسیار خوشحالیم، اما فرصت زیادی برای شادی نداریم و باید هرچه زودتر خود را برای دیدار هفته آینده آماده کنیم.