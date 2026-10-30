دقیقی: نساجی دنبال متوقف کردن پرسپولیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس، با اشاره به نیاز نساجی به تقویت برخی از پست‌ها اظهار کرد: از میانه فصل به این مجموعه اضافه شدم و معتقدم در چند پست نیازمند جذب بازیکن هستیم تا بتوانیم برنامه‌های فنی خود را بهتر اجرا کنیم، با این حال تلاش داریم با ظرفیت فعلی تیم و افزایش هماهنگی میان بازیکنان، شرایط بهتری رقم بزنیم.

وی با اشاره به تفاوت امکانات مالی نساجی با برخی تیم‌های لیگ برتر افزود: بودجه بعضی از تیم‌ها چهار تا پنج برابر ماست، اما اعتقاد دارم اتحاد و همدلی می‌تواند بسیاری از محدودیت‌ها را جبران کند. همراهی پیشکسوتان، هواداران، مالک، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران و بازیکنان برای عبور از مشکلات اهمیت زیادی دارد.

سرمربی نساجی در ارزیابی عملکرد تیمش در دیدارهای اخیر عنوان کرد: مقابل فولاد نتیجه خوبی کسب کردیم؛ تیمی که پرسپولیس را نیز شکست داده بود. برابر فجر سپاسی هم با وجود دریافت گل، به مسابقه برگشتیم و گل دوم را به ثمر رساندیم، اما در ادامه روی یک صحنه گل خوردیم. این اتفاقات در فوتبال رخ می‌دهد و باید با تمرکز و حفظ اصول تاکتیکی برای جبران آنها تلاش کنیم.

حمامی مصدوم است

دقیقی درباره شرایط بازیکنان نساجی برای مسابقه پیش‌رو نیز گفت: فرهاد حمامی به دلیل مصدومیت نمی‌تواند تیم را همراهی کند و سایر بازیکنان در اختیار کادر فنی هستند.

وی همچنین فراهم شدن امکان حضور بانوان در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر را اتفاقی مثبت دانست و از مسئولان استانی و شهرستانی و شورای تأمین برای اتخاذ این تصمیم قدردانی کرد.

سرمربی نساجی با بیان اینکه حضور بانوان در چنین مسابقه مهمی می‌تواند شور و انرژی ورزشگاه را افزایش دهد، تصریح کرد: اعتقاد جدی به حضور و مشارکت بانوان در ورزشگاه دارم و امیدوارم استقبال خوبی از این فرصت صورت بگیرد.

دقیقی درباره شرایط فنی پرسپولیس و شکست‌ناپذیری این تیم در فصل جاری نیز اظهار کرد: پرسپولیس تیمی باکیفیت است و آمار گلزنی آن نشان می‌دهد از توان هجومی بالایی برخوردار است، اما ما هم سبک و برنامه مشخصی داریم و تلاش می‌کنیم با شناخت نقاط قوت و ضعف حریف، نمایش قابل قبولی ارائه دهیم.

وی افزایش حضور مدیران باشگاه در کنار تیم را نیز امیدوارکننده دانست و گفت: در روزهای اخیر مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و معاون اجرایی باشگاه ارتباط و حضور بیشتری در کنار تیم داشته‌اند که این موضوع به بازیکنان انگیزه می‌دهد. امیدوارم همه با هدفی مشترک برای موفقیت نساجی تلاش کنیم.

سرمربی نساجی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت تماشاگران خاطرنشان کرد: هواداران در روزهای سخت نقش مهم‌تری دارند و حمایت آنها می‌تواند به تیم برای بازگشت به مسابقه یا حفظ نتیجه کمک کند. انتظار دارم از ابتدا تا پایان بازی کنار بازیکنان باشند تا با همدلی و تلاش جمعی، نتیجه‌ای شایسته مردم مازندران به دست آوریم.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم‌های نساجی مازندران و پرسپولیس تهران از ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه ۹ آبان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم می‌روند.