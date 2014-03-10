به گزارش خبرنگار مهر، مازندران درحالی از داشتن تیم فوتبال لیگ برتری محروم است که برگزاری تورنمنت سرداران شهید با حضور تیم پرسپولیس تهران، طلسم انجام بازیهای لیگ برتری پس از سالها در استان شکسته شد.



مازندران در سالهای اخیر به رغم داشتن استعداد و توانمندیهای بالا، نماینده ای در لیگ برتر فوتبال کشور ندارد و این وضعیت درحالیست که 64 بازیکن مازندرانی در لیگ برتر در حال بازی هستند.



در حال حاضر می توان در پای بازیکنان مازندرانی را در تیم های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تمام 16 تیم لیگ برتر مشاهده کرد و با این حال، مازندران در لیگ برتر فوتبال نماینده ندارد.



تورنمنت سرداران شهید استان مازندران با شرکت سه تیم پرسپولیس تهران، نساجی قائمشهر و صدرای نکا در روزهای 20، 23 و 25 اسفندماه برگزار می شود و قهرمان این تورنمنت 10 هزار و 400 شهید استان مازندران هستند.



برای بازی مقابل داماش آماده می شویم

علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس تهران شامگاه یکشنبه پس از پایان تمرین تیمش در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر گفت: قائمشهر زمین چمن مصنعی مناسبی دارد و این تیم باید با داماش گیلان در زمین چمن مصنوعی بازی داریم به این دلیل مازندران را انتخاب کردیم تا علاوه بر شرکت در تونمنت برای بازی مقابل داماش آماده شویم.

وی درباره شرایط بازیکنانش گفت: از روز شنبه تمرین سبک تیم شروع شد و بجز دو تا سه مصدومی که داریم، بقیه بچه ها خوب هستند و خوب تمرین می کنند.



قرارداد سه ساله با پرسپولیس دارم

وی درپاسخ به اینکه آیا سال آینده سرمربی گری تیم پرسوپولیس را با توجه تغییر و تحولاتی که در باشگاه ایجاد شد، را دارد، گفت: قرارداد سه ساله با تیم پرسپولیس دارم و برای سه سال برنامه ریزی کردم.



وی با اشاره به بازی با داماش گیلان گفت: بازی سختی است و داماش احساس خطر در لیگ می کند و ما نیز باید به بالا صعود کنیم و هر دو تیم نیاز مبرم به سه امتیاز نیاز داریم و انشاء الله با کمک خدا و همت بچه ها بتوانیم سه امتیاز بازی را بگیریم.



دایی در پاسخ به اینکه آیا امسال قهرمان لیگ برتر می شوید، گفت: کسی نمی تواند پیشگویی کند ولی تمام سعی خود را می کنیم تا اینکه بتوانیم، سه بازی باقیمانده را ببریم.



خاره 20 ساله قائمشهریها زنده شد

تیم پرسپولیس تهران، از روز شنبه تمریناتش را در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر آغاز کرد و خاطره 20 ساله مردم این شهر از حضور تیم پرسپولیس در شهرستان در خاطره ها زنده کرد.



تیم پرسپولیس در تمرین 90 دقیقه ای روز یکشنبه، پس از گرم کردن به کشش، دوهای سرعتی و کار با مانع و تمرینات تاکیتکی زیر نظر علی دایی پرداخت و این تیم عصر دوشنبه نیز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به تمرین می پردازد.



شاگردان علی دایی روز سه شنبه پس از 20 سال برابر تیم نساجی قائمشهر قرار می گیرند و این مسابقات در ورزشگاه 15 هزار نفره شهید وطنی که دارای زمین چمن مصنوعی استاندارد است، انجام می شود.

حضور سه تیم در تورنمنت سرداران شهید مازندران

رئیس هیئت فوتبال منطقه یک مازندران درباره تورنمنت سرداران شهید مازندران گفت: این تورنمنت با حضور سه تیم شامل پرسپولیس، صدرای نکا و نساجی قائمشهر برگزار می شود که بازی اول بین تیم لیگ دومی صدرا و پرسپولیس تهران و دومین بازی نیز روز جمعه بین نساجی قائمشهر و پرسپولیس انجام می شود.



وی زمان برگزاری این بازیها را ساعت 14 و 30 دقیقه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر اعلام کرد و گفت: زمین چمن مصنوعی این ورزشگاه کیفیت بسیار خوبی دارد و با توجه به برگزاری بازی پرسپولیس و داماش در چمن مصنوعی در آماده سازی تیم پرسپولیس می تواند موثر باشد.



کاظمی با اشاره به ظرفیت 15 هزار نفری ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر گفت: بلیت فروشی مسابقات نیز از ساعت 8 و 30 دقیقه روز بازی انجام می شود.



وی با اشاره به اینکه شرایط لازم برای تامین امنیت و برگزاری مسابقات تیم پرسپولیس مهیا شده استف گفت: نگرانی خاصی وجود ندارد و انتظار استقبال چشمگیر علاقمندان را داریم.



این تورنمنت قهرمان ندارد/ شهدای مازندران برنده اصلی هستند

وی درباره جوایز تیمها گفت: این تورنمنت قهرمان ندارد و قهرمان مسابقان شهدای مازندران هستند و به احترام آنها این تورنمنت تیم برتر ندارد و جوایز هر سه تیم یکسان خواهد بود.



مازندران در زیرساختها مشکل دارد

وی در پاسخ به نماینده نداشتن مازندران در لیگ برتر با عنوان اینکه جای یک تیم از مازندران در لیگ برتر خالی است، اظهار داشت: ما از نظر زیرساخت و مسائل مالی مشکل داریم و این وضعیت درحالیست که 64 بازیکن استان در لیگ برتر حضور دارند و حیف است هر سال شاهد خروج استعدادهای استان و عضویت ر تیمهای سایر شهرستانها باشیم.

کاظمی در عین حال اظهار امیداوری کرد که بتوانیم در دو سه سال آینده نماینده ای در لیگ برتر داشته باشیم.



مرور تاریخچه 90 ساله ورزشگاه قائمشهر

به گزارش مهر، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر تاکنون بازیهای بسیار جذاب و پرتماشاگری را به خود دیده است که پیروزی ۵ بر ۰ نساجی مقابل استقلال تهران، برد ۲ بر ۰ و ۳ بر ۱ این تیم مقابل پرسپولیس و پاس تهران و همچنین شکست سنگین ۴ بر ۱ داماش گیلان مقابل نساجی از معدود بازی های برگزار شده در این ورزشگاه بود است.



البته در کنار این بازی باید دیدارهائی که بین نساجی و صنعت نفت قائمشهر و همچنین تیم های ساروی صورت گرفت را نیز باید افزود که در بعضی اوقات هواداران دو تیم تا چند متری خط زمین می نشستند و بازی تیم محبوب خود را نظاره گر بودند.



ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر حدود ۹۰ سال قبل به عنوان بخشی از مراتع این شهر به شمار می رفت تا اینکه شهریور سال ۱۳۲۰ در پی اشغال شمال ایران توسط قوای اتحاد جماهیر شوروی شاهد احداث پادگان نظامی در محل فعلی این ورزشگاه توسط نیروهای بیگانه بودیم.

مرور زمان روسها برای ایجاد شور و نشاط و تقویت قوای بدنی سربازان خود مبادرت به ایجاد زمین فوتبال درگوشه ای از پادگان می کنند و با توجه به تبحر و علاقه روس ها به رشته ژیمناستیک ، در بخشی از این زمین ورزشی (سکوی بتنی) تجهیزات ژیمناستیک قرار دادند.



بعد از ترک قوای شوروی از قائمشهر ( علی آباد سابق ) این مکان کاربری ورزشی خود را حفظ کرد و در واقع پای رشته های فوتبال و ژیمناستیک توسط روسها به قائمشهر باز شد تا پس از ۹۰ سال همچنان در رگ و خون مردمان این شهر ریشه دوانده باشد.



در بخش فوتبال نیز قائمشهر آن زمان صاحب ۳ تیم فوتبال به نام های نساجی شماره یک، نساجی شماره دو و وزارت فرهنگ(آموزش و پرورش فعلی) شد که در همان زمین فوتبال بازی می کردند و پس از انقلاب مدتی به افتخاری معروف بود و بعد از شهادت شهید وطنی به این نام مزین شد.



چمن مصنوعی ورزشگاه نیز با هزینه بیش از 17 میلیارد ریال امسال با تاییدیه 2 ستاره فیفا ، الیاف از هلند و مراحل بافت و نصب توسط شرکت هاتکو ترکیه، انجام شد.