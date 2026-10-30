صادرات ۴۵ هزار تن کیوی و مرکبات از مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین آمار صادرات محصولات باغی مازندران تا هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۱۴ هزار و ۴۹۴ تن کیوی در قالب ۶۴۰ محموله و ۳۱ هزار و ۳۳۵ تن مرکبات در قالب یک‌هزار و ۵۰۲ محموله از استان به خارج از کشور ارسال شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای باغداری مازندران در تأمین بازارهای صادراتی افزود: محموله‌های کیوی عمدتاً به کشورهای همسایه صادر شده و کیفیت محصول و رعایت الزامات فنی و استانداردهای مورد نیاز کشورهای مقصد، نقش مهمی در پذیرش این محصولات داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به صادرات انواع پرتقال و نارنگی تصریح کرد: حجم صادرات مرکبات استان بیانگر توان تولیدی باغداران و ظرفیت رقابت محصولات مازندران در بازارهای منطقه‌ای است.

تیموری‌یانسری توسعه بازارهای هدف، افزایش سهم مازندران در تجارت محصولات کشاورزی و تقویت زنجیره ارزش کیوی و مرکبات را از مهم‌ترین اهداف این بخش برشمرد و گفت: تمامی محموله‌های صادراتی با رعایت ضوابط قرنطینه‌ای و معیارهای کیفی کشورهای مقصد آماده‌سازی و ارسال شده‌اند.

وی با تأکید بر آثار اقتصادی توسعه صادرات محصولات باغی خاطرنشان کرد: افزایش صادرات علاوه بر ارزآوری، زمینه تقویت اقتصاد روستایی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رونق فعالیت‌های تولیدی در مناطق باغدارخیز استان را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان از تداوم حمایت از باغداران، توسعه زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی و تسهیل روند صادرات به‌عنوان برنامه‌های این سازمان برای افزایش حضور محصولات باغی استان در بازارهای بین‌المللی یاد کرد.