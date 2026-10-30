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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹

صادرات ۴۵ هزار تن کیوی و مرکبات از مازندران

صادرات ۴۵ هزار تن کیوی و مرکبات از مازندران

ساری- رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۴۵ هزار تن کیوی و مرکبات این استان خبر داد و گفت: تاکنون یک‌هزار و ۵۰۲ محموله مرکبات صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین آمار صادرات محصولات باغی مازندران تا هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۱۴ هزار و ۴۹۴ تن کیوی در قالب ۶۴۰ محموله و ۳۱ هزار و ۳۳۵ تن مرکبات در قالب یک‌هزار و ۵۰۲ محموله از استان به خارج از کشور ارسال شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای باغداری مازندران در تأمین بازارهای صادراتی افزود: محموله‌های کیوی عمدتاً به کشورهای همسایه صادر شده و کیفیت محصول و رعایت الزامات فنی و استانداردهای مورد نیاز کشورهای مقصد، نقش مهمی در پذیرش این محصولات داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به صادرات انواع پرتقال و نارنگی تصریح کرد: حجم صادرات مرکبات استان بیانگر توان تولیدی باغداران و ظرفیت رقابت محصولات مازندران در بازارهای منطقه‌ای است.

تیموری‌یانسری توسعه بازارهای هدف، افزایش سهم مازندران در تجارت محصولات کشاورزی و تقویت زنجیره ارزش کیوی و مرکبات را از مهم‌ترین اهداف این بخش برشمرد و گفت: تمامی محموله‌های صادراتی با رعایت ضوابط قرنطینه‌ای و معیارهای کیفی کشورهای مقصد آماده‌سازی و ارسال شده‌اند.

وی با تأکید بر آثار اقتصادی توسعه صادرات محصولات باغی خاطرنشان کرد: افزایش صادرات علاوه بر ارزآوری، زمینه تقویت اقتصاد روستایی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رونق فعالیت‌های تولیدی در مناطق باغدارخیز استان را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان از تداوم حمایت از باغداران، توسعه زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی و تسهیل روند صادرات به‌عنوان برنامه‌های این سازمان برای افزایش حضور محصولات باغی استان در بازارهای بین‌المللی یاد کرد.

کد مطلب 6994587

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