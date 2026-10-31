سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زنده گیری ۲۹۴ حلقه مار از ابتدای امسال تاکنون در کاشان اظهار کرد: ۲۴۴ حلقه از این مارها در منازل مسکونی، ۲۳ حلقه در اماکن تجاری و صنعتی و ۲۶ حلقه در وسایل نقلیه مشاهده شده‌اند و مابقی نیز در انبارها، معابر، مراکز درمانی، اداری، آموزشی و سایر اماکن زنده‌گیری شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش مشاهده مارها در فصل گرم سال ابراز کرد: آمار عملیات زنده‌گیری به تفکیک ماه شامل ۱۱ مورد در فروردین، ۵۳ مورد در اردیبهشت، ۸۲ مورد در خرداد، ۳۶ مورد در تیر، ۳۴ مورد در مرداد، ۴۰ مورد در شهریور و ۳۸ مورد در مهرماه بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان خاطرنشان کرد: نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل و با استفاده از تجهیزات مخصوص، مارها را زنده‌گیری کرده و در خارج از محدوده شهری و در زیستگاه طبیعی رهاسازی می‌کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده مار، از نزدیک شدن و اقدام خودسرانه برای گرفتن آن خودداری کرده و با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.

محتشمیان همچنین با اشاره به میانگین زمان حضور نیروهای آتش‌نشانی در محل حوادث شهری گفت: این زمان به‌طور متوسط ۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه است.

وی در ادامه به آمار زنده‌گیری مارها در مناطق پنج‌گانه شهری اشاره کرد و گفت: ۴۷ حلقه در منطقه یک، ۲۶ حلقه در منطقه دو، ۴۹ حلقه در منطقه سه، ۱۰۵ حلقه در منطقه چهار و ۶۷ حلقه در منطقه پنج شهری زنده‌گیری شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان در پایان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۹ مورد عملیات زنده‌گیری یا رفع مزاحمت سایر جانوران از جمله عقرب و زنبور نیز توسط نیروهای آتش‌نشانی کاشان انجام شده است.