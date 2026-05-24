به گزارش خبرنگار مهر، آتشنشانان ایستگاه شماره ۴ سازمان آتشنشانی خرمآباد، روز یکشنبه با حضور به موقع در منازل مسکونی، موفق به زندهگیری دو حلقه مار شدند.
رهاسازی مارها در طبیعت پس از اطمینان از سلامت آنها
پس از زندهگیری و اطمینان از سلامت مارها، آتشنشانان آنها را در طبیعت رهاسازی کردند تا به چرخه زیست خود بازگردند.
شهروندان در صورت مشاهده حیوانات موذی در منازل خود، میتوانند با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی تماس بگیرند.
