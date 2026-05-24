به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۴ سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد، روز یکشنبه با حضور به موقع در منازل مسکونی، موفق به زنده‌گیری دو حلقه مار شدند.

آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۴ با حضور در محل و با استفاده از تجهیزات تخصصی، دو حلقه مار را از منازل مسکونی زنده‌گیری کردند.

رهاسازی مارها در طبیعت پس از اطمینان از سلامت آن‌ها

پس از زنده‌گیری و اطمینان از سلامت مارها، آتش‌نشانان آن‌ها را در طبیعت رهاسازی کردند تا به چرخه زیست خود بازگردند.

شهروندان در صورت مشاهده حیوانات موذی در منازل خود، می‌توانند با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس بگیرند.