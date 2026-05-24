  1. استانها
  2. لرستان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

زنده‌گیری دو حلقه مار از منازل مسکونی در خرم‌آباد+ عکس

زنده‌گیری دو حلقه مار از منازل مسکونی در خرم‌آباد+ عکس

خرم‌آباد - آتش‌نشانان خرم‌آبادی موفق به زنده‌گیری دو حلقه مار از منازل مسکونی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۴ سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد، روز یکشنبه با حضور به موقع در منازل مسکونی، موفق به زنده‌گیری دو حلقه مار شدند.

زنده‌گیری دو حلقه مار از منازل مسکونی در خرم‌آباد+ عکس

آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۴ با حضور در محل و با استفاده از تجهیزات تخصصی، دو حلقه مار را از منازل مسکونی زنده‌گیری کردند.

زنده‌گیری دو حلقه مار از منازل مسکونی در خرم‌آباد+ عکس

رهاسازی مارها در طبیعت پس از اطمینان از سلامت آن‌ها

پس از زنده‌گیری و اطمینان از سلامت مارها، آتش‌نشانان آن‌ها را در طبیعت رهاسازی کردند تا به چرخه زیست خود بازگردند.

زنده‌گیری دو حلقه مار از منازل مسکونی در خرم‌آباد+ عکس

شهروندان در صورت مشاهده حیوانات موذی در منازل خود، می‌توانند با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس بگیرند.

کد مطلب 6839736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها