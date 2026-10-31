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۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۵

فروش آب مقطر ۱۵۰ میلیون تومانی به جای داروی اصلی

فروش آب مقطر ۱۵۰ میلیون تومانی به جای داروی اصلی

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو، از شناسایی یک مورد تقلب دارویی به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان خبر داد که محتویات داروی اصلی با آب مقطر جایگزین شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با هشدار نسبت به عرضه داروهای تقلبی در فضای مجازی و بازار غیررسمی، گفت: در بررسی‌های انجام‌ شده، اندازه، شکل ظاهری و سایر مشخصات ویال با نمونه اصلی مقایسه شد و مشخص شد ویال موردنظر متعلق به داروی دیگری بوده است. این ویال پس از تخلیه، با آب مقطر پر شده و با نصب برچسب داروی مورد نظر، به جای داروی اصلی به فروش رسیده بود.

وی با اشاره به اختلاف قابل‌توجه قیمت این دارو در شبکه رسمی و بازار آزاد اظهار کرد: قیمت این دارو در شبکه رسمی و با ارز دولتی حدود ۹۰ میلیون تومان است، در حالی که تهیه آن از بازار آزاد حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تأکید بر خطرات خرید دارو از منابع غیرمجاز افزود: شباهت ظاهری دارو به نمونه اصلی، به‌تنهایی نشانه اصالت آن نیست و حتی ممکن است ویالی با برچسب داروی اصلی، حاوی ماده‌ای کاملاً متفاوت باشد.

مهرزادی گفت: خرید دارو از فضای مجازی و بازار غیررسمی، علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین، می‌تواند سلامت بیمار و عزیزان او را به خطر بیندازد؛ بنابراین، دارو باید از مسیرهای رسمی و مجاز تهیه شود.

کد مطلب 6994777
حبیب احسنی پور

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