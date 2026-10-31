میانگین قیمت اتوبوس به ۶۰ میلیارد تومان رسید؛ نوسازی ناوگان دشوار شد

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ای گفت: تصادفات جاده‌ای دلایل متعددی از جمله رفتار رانندگان، سرعت غیرمجاز، کیفیت خودروها، وضعیت راه‌ها، علائم و نقاط حادثه‌خیز دارد، بخشی از تصادفات به رفتار رانندگان مربوط می‌شود، اما بخشی دیگر نیز به وضعیت ناوگان و فرسودگی خودروها بازمی‌گردد.

وی افزود: تصادفاتی که در جاده‌ها رخ می‌دهد، علت واحدی ندارد و عوامل مختلفی از جمله رفتار راننده، سرعت غیرمجاز، کیفیت خودرو، وضعیت جاده‌ها، نقاط حادثه‌خیز و علائم راهنمایی و رانندگی می‌توانند در وقوع یک حادثه مؤثر باشند. طبیعتاً برای هر یک از این عوامل نیز راهکارهای مشخصی وجود دارد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تصادفات پیش از وقوع حادثه، تصریح کرد: باید به این موضوع توجه کنیم که چه اقداماتی می‌توان برای جلوگیری از حوادث رانندگی انجام داد. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز است که باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی یادآور شد: ایمنی راه‌ها و خودروها حتماً باید ارتقا پیدا کند. در حال حاضر، وضعیت جاده‌های کشور از نظر خط‌کشی و علائم راهنمایی و رانندگی مناسب نیست. برای نمونه، کافی است به وضعیت آزادراه ساوه مراجعه کنید تا شرایط موجود را مشاهده کنید.

سنندجی با اشاره به ضرورت افزایش نظارت بر تخلفات رانندگی پرخطر، گفت: باید نظارت بر تخلفات پرخطر افزایش پیدا کند و دوربین‌ها و سازوکارهای پیشگیرانه بیشتری در این زمینه به کار گرفته شوند، نمی‌توان صرفاً به حضور پلیس در یک پیچ جاده برای برخورد با تخلفات اکتفا کرد، بلکه باید پیش از اون نقطه بحران تصادف و حرکت خودروها نیز اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

۱۹.۵ هزار نفر در تصادفات رانندگی سال ۱۴۰۴ جان باختند

وی ادامه داد: هر دستگاه و نهادی که در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی جاده‌ها مسئولیت دارد، باید در قبال وظایف خود پاسخگو باشد. موضوع مهم این است که مشخص شود کدام سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌توانند در کاهش حوادث رانندگی تأثیرگذار باشند و هر یک چه مسئولیتی بر عهده دارند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش کیفیت خودروها و انجام بازدیدهای فنی در کاهش تصادفات، اظهار کرد: در حوزه ایمنی جاده‌ها، کیفیت خودرو و بازدیدهای فنی از اهمیت زیادی برخوردار است، از سوی دیگر رانندگان باید سرویس‌های دوره‌ای خودروهای خود را به‌موقع انجام دهند و چکاپ‌ها و بازدیدهای فنی دوره‌ای را جدی بگیرند. انجام به‌موقع این اقدامات می‌تواند در پیشگیری از حوادث و کاهش تصادفات مؤثر باشد.

وی با اشاره به آمار تلفات و مصدومان حوادث رانندگی، گفت: همان‌طور که آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و تعداد مصدومان نیز به حدود ۳۷۹ هزار نفر رسیده است؛ اگرچه این آمار در مقایسه با سال قبل کاهش پیدا کرده است، اما همچنان موضوع بسیار مهم و قابل‌توجهی است و نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.

سنندجی تصریح کرد: بخش بزرگی از عوامل وقوع حوادث به رفتارهای انسانی مربوط می‌شود و بخش دیگری نیز به وضعیت جاده‌ها، کیفیت خودروها، نبود علائم مناسب، روشنایی و رعایت‌نشدن استانداردهای لازم بازمی‌گردد. این موارد از جمله موضوعاتی هستند که باید برای کاهش تصادفات به‌صورت جدی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند.

وام نوسازی اتوبوس‌های بین‌شهری؛ واردات ۲ هزار دستگاه با چه شرطی امکان‌پذیر است؟

وی درباره وضعیت واردات اتوبوس و مشکلات پیش‌روی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، اظهار کرد: خوشبختانه واردات اتوبوس از جمله مواردی است که در حال حاضر مصوبه دولت را دارد و بر اساس این مصوبه، امکان واردات تا ۲ هزار دستگاه اتوبوس به کشور وجود دارد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سازمان راهداری نیز مبلغی را در قالب تسهیلات برای نوسازی اتوبوس‌ها در نظر گرفته است و با استفاده از این تسهیلات می‌توان تعداد محدودی از ناوگان را نوسازی کرد، همین اقدام نیز اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت اقتصادی‌بودن سرمایه‌گذاری در حوزه نوسازی اتوبوس‌ها، یادآور شد: با این حال، نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه قیمت یک دستگاه اتوبوس در حال حاضر به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین، اگر راننده نتواند هزینه خرید و سرمایه‌گذاری انجام‌شده را از محل فعالیت خود جبران کند، با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

نوسازی ناوگان با قیمت‌گذاری دستوری ممکن نیست

سنندجی افزود: موضوع بسیار مهم این است که راننده یا شرکتی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند، باید بتواند هزینه‌های خرید و تأمین اتوبوس را از محل درآمد خود جبران کند. اگر همچنان با قیمت‌گذاری دستوری مواجه باشیم و درآمد حاصل از فعالیت اتوبوس متناسب با هزینه‌های سرمایه‌گذاری نباشد، امکان تداوم سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم نخواهد شد.

وی بیان کرد: از سوی دیگر، سازمان راهداری تسهیلات مناسبی برای نوسازی اتوبوس‌ها اختصاص داده و مصوباتی نیز برای نوسازی وجود دارد که فکر می‌کنم تا ۲۰۱ دستگاه را شامل می‌شود. اگر دخل‌وخرج رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل به‌گونه‌ای باشد که بتوانند سرمایه اولیه خود را در یک بازه زمانی مشخص بازگردانند، در شرایط فعلی فرصت مناسبی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی بین‌شهری وجود دارد و می‌توان این طرح را با جدیت بیشتری اجرا کرد.

هدف از کاهش تصادفات، مقصرسازی نیست؛ دستگاه‌های متولی ایمنی باید پاسخگو باشند

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در پایان با تأکید بر ضرورت تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های متولی ایمنی جاده‌ها، گفت: امیدوارم شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که دیگر شاهد تصادفات و حوادث رانندگی نباشیم. هدف ما باید کاهش تلفات جاده‌ای باشد و در این مسیر، مقصرسازی نباید در اولویت قرار گیرد.

سنندجی در پایان خاطرنشان کرد: باید مشخص کنیم هر یک از عوامل چه سهمی در مرگ‌ومیرهای جاده‌ای دارند تا بتوانیم آن‌ها را به‌درستی شناسایی کنیم. در واقع، هر سازمان، فرد یا نهادی که مسئولیت ایمن‌سازی را بر عهده دارد، باید وظایف خود را در این زمینه انجام دهد و در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد.