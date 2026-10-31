پرداخت ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن به مددجویان بهزیستی بوشهر

مهرناز اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات ساخت، خرید و تأمین ودیعه مسکن اظهار کرد: ارائه خدمات به مددجویان بر اساس ضوابط مشخص انجام می‌شود و بهزیستی تلاش دارد با ایجاد زنجیره‌ای از حمایت‌ها در حوزه‌های اشتغال، بیمه، مسکن، آموزش و سلامت، زمینه بهبود شرایط زندگی جامعه هدف را فراهم کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵، با همکاری بانک مرکزی، تسهیلاتی برای کمک به خانه‌دار شدن مددجویان و اقشار کم‌برخوردار تحت پوشش بهزیستی پیش‌بینی شده است که برای احداث یا خرید مسکن و همچنین تأمین ودیعه پرداخت می‌شود.

اسکندری با بیان اینکه اولویت پرداخت این تسهیلات با ساخت و خرید مسکن است، تصریح کرد: سقف وام برای هر متقاضی واجد شرایط ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

پرداخت تسهیلات به ۲۷۸ مددجوی بوشهری

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته در سال جاری گفت: در مجموع ۲۳۴ میلیارد تومان تسهیلات مسکن محرومان برای کمک به ساخت، خرید و تأمین ودیعه مسکن مددجویان و افراد دارای معلولیت تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: با همکاری بانک‌های عامل طرف قرارداد، تاکنون بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان از این اعتبار به ۲۷۸ نفر پرداخت شده و روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط ادامه دارد.

چه کسانی مشمول دریافت وام مسکن هستند؟

اسکندری درباره شرایط دریافت این تسهیلات بیان کرد: متقاضیان باید تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند و در دهک‌های درآمدی یک تا سه قرار بگیرند.

به گفته وی، افراد دارای معلولیت، سرپرستان خانوار دارای عضو معلول، زنان سرپرست خانوار، زنان و دختران خودسرپرست و فرزندان مستقل‌شده از مراکز شبانه‌روزی بهزیستی، از گروه‌های مشمول این حمایت هستند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای تکمیل مدارک و طی مراحل درخواست، به ادارات و نمایندگی‌های بهزیستی در سطح استان مراجعه کنند.