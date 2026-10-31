به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه اظهار کرد: در راستای توسعه مکانیزاسیون و نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی، تاکنون ۵۶ پرونده تسهیلاتی به ارزش مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب خط ۱۴ مکانیزاسیون کشاورزی به بانک عامل معرفی شده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های معرفی‌شده، تاکنون ۳۰ پرونده به ارزش ۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به مرحله جذب تسهیلات رسیده که برای خرید ۱۳ دستگاه تراکتور، یک دستگاه کمباین و ۱۶ مورد ادوات کشاورزی اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اشاره به روند بررسی و تکمیل پرونده‌های باقی‌مانده بیان کرد: با توجه به پرونده‌های معرفی‌شده و پیگیری‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود میزان جذب تسهیلات در روزهای آینده افزایش یابد.

خیرخواه در پایان تأکید کرد: توسعه و نوسازی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، بهبود عملیات زراعی و باغی و ارتقای عملکرد بخش کشاورزی دارد.