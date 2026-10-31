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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

نصب ۶۰ ست دوربین خودرویی نیروهای حریم بان تکمیل شد

نصب ۶۰ ست دوربین خودرویی نیروهای حریم بان تکمیل شد

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از رفع بخش قابل‌توجهی از موانع راه‌اندازی دوربین‌های نظارتی این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عزیزی، با اشاره به روند آماده‌سازی تجهیزات نظارتی این مجموعه اظهار کرد: با همکاری یک شرکت اپراتور تلفن همراه و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی، سیم‌کارت‌ها و بهره‌برداری از دوربین‌های البسه و خودرویی برای نیروهای حریم بان و شهربان برطرف شده است.

وی افزود: در حال حاضر، ۳۰ دوربین البسه به‌صورت پایلوت روی لباس نیروها جانمایی شده‌اند و عملکرد آن‌ها در محل پایش در حال بررسی و گزارش‌گیری است تا مشکلات احتمالی شناسایی و برطرف شود و زمینه برای توسعه استفاده از این تجهیزات فراهم شود.

عزیزی با اشاره به برنامه استفاده از یک‌هزار و ۴۰۰ دوربین البسه در سطح شهر گفت: پس از تکمیل فرایند پایش و گزارش‌گیری و اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات، دوربین‌ها به‌صورت منطقه‌به‌منطقه در اختیار نیروهای مربوطه قرار می‌گیرند و نصب و بهره‌برداری از آن‌ها به‌تدریج گسترش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران همچنین از تکمیل نصب دوربین‌های خودرویی خبر داد و تصریح کرد: هر ۶۰ ست دوربین خودرویی پیش‌بینی‌شده نصب شده‌اند و این بخش از تجهیزات نیز در راستای تقویت زیرساخت‌های نظارتی مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و رفع موانع، از جمله اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌سازی بستر بهره‌برداری از این سامانه‌ها بوده است و روند توسعه و واگذاری تجهیزات با هدف استفاده مؤثرتر از ظرفیت فناوری در مأموریت‌های شهری دنبال می‌شود.

عزیزی با تأکید بر نقش این تجهیزات در ارتقای انضباط شهری اظهار کرد: استفاده از دوربین‌های نظارتی می‌تواند ضمن تقویت جنبه پیشگیرانه و کمک به کاهش تخلفات، امکان نظارت دقیق‌تر بر عملکرد نیروها و ارزیابی بهتر فرایند اجرای مأموریت‌ها را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از توسعه این زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت فناوری برای افزایش کیفیت نظارت، پیشگیری از تخلف و ارتقای اثربخشی مأموریت‌های شرکت شهربان و حریم‌بان است.

کد مطلب 6995096
محدثه رمضانعلی

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