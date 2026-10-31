تقویت درآمدهای پایدار شهری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بیاتی صبح شنبه در جلسه علنی شماره ۴۵۰ شورا، با اشاره به برخی موضوعات و مسائل مدیریت شهری، بر ضرورت پیگیری پروژه‌های عمرانی، برنامه‌ریزی در مدیریت دارایی‌های شهرداری و توجه به ظرفیت‌های درآمدزایی پایدار تأکید کرد.

بیاتی با اشاره به روند اجرای پروژه پساب و کمربندی ۱۵ خرداد اظهار کرد: این پروژه‌ها از طرح‌های مهم شهر هستند و لازم است با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مستمر، روند اجرای آن‌ها دنبال شود تا زمینه پیشرفت و تکمیل این طرح‌ها فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع فروش املاک شهرداری و نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از آن اظهار کرد: ضروری است این موضوع با برنامه‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن اولویت‌های مدیریت شهری دنبال شود تا منابع حاصل از فروش املاک، در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر اهمیت شفافیت در این زمینه افزود: بهتر است پیش از انجام فروش، اهداف و اولویت‌های مورد نظر مشخص شود و روند تخصیص درآمدهای حاصل نیز به‌صورت شفاف به شورا ارائه شود تا تصمیم‌گیری‌ها با هماهنگی و نگاه کارشناسی انجام گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت منابع درآمدی پایدار شهرداری خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در مدیریت شهری، ایجاد منابع درآمدی مطمئن و مستمر است تا شهرداری بتواند بدون اتکای بیش از حد به درآمدهای مقطعی ، برای اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات شهری برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد.

بیاتی افزود: در این مسیر، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی شهر، استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جذب مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح‌های درآمدزا می‌تواند نقش مؤثری در تقویت بنیه مالی شهرداری داشته باشد. همچنین لازم است ظرفیت املاک و دارایی‌های شهرداری به‌گونه‌ای مدیریت شود که علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای فعلی، زمینه ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی در بلندمدت نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی در پروژه‌های شهری، استفاده مناسب از ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی و خدماتی شهر و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع درآمدی شهرداری کمک کند و وابستگی به برخی منابع درآمدی محدود را کاهش دهد.

بیاتی در ادامه بر اهمیت حفظ سرانه‌های خدماتی شهر تأکید کرد و گفت: در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با املاک و اراضی شهری، لازم است نیازهای فعلی و آینده شهروندان و ضرورت تأمین فضاهای خدماتی و عمومی مورد توجه قرار گیرد تا توسعه شهر به شکل متوازن دنبال شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان با تأکید بر لزوم نگاه بلندمدت در مدیریت منابع مالی و دارایی‌های شهری اظهار کرد: با برنامه‌ریزی مناسب، مدیریت هدفمند دارایی‌ها و حرکت به سمت درآمدهای پایدار، می‌توان زمینه تأمین منابع مطمئن‌تر برای اجرای پروژه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری را فراهم کرد.