دو روایت از خاک خوردن تجهیزات پزشکی+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان های دولتی، یکی از چالش‌های نظام سلامت کشور در خدمت رسانی به بیماران بستری است.

برخی معتقدند تجهیزات پزشکی به اندازه کافی وجود دارد، اما مورد استفاده قرار نمی گیرد. همین موضوع باعث می‌شود مدت زمان بستری بیماران در بیمارستان‌های دولتی به دلیل تاخیر در انجام خدمات پاراکلینیکی، بیشتر شود.

حالا، معاون درمان وزارت بهداشت و البته‌، معاون اسبق درمان وزارت بهداشت، دو نگاه و رویکرد به عدم استفاده از تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی دارند.

سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: ما می خواهیم از تجهیزات پزشکی که در یک شهرستان خاک می خورد، برای استفاده در یک شهرستان دیگر که نیاز دارد، استفاده کنیم؛ اما اجازه نمی دهند و می گویند خودمان لازم داریم.

قاسم جان بابایی، معاون اسبق درمان وزارت بهداشت، نیز در واکنش به کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان های دولتی، گفت: یکی از دلایل ماندگاری بیماران بستری در بیمارستان های دولتی، به دلیل تاخیر در ارائه خدمات پاراکلینیکی است.