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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

سامانه بارشی تا فردا در ایلام فعال است

سامانه بارشی تا فردا در ایلام فعال است

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: سامانه بارشی تا فردا در ایلام فعال است.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: طی امروز، شرایط رشد ابرهای همرفتی و در برخی ساعات رگبار باران و رعد و برق وجود دارد.

وی افزود: تا روز دوشنبه هفته پیش‌رو، جو استان ناپایدار است و به‌صورت متناوب در برخی ساعات بارش باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

رستمی با تأکید بر بالا بودن شاخص‌های ناپایداری و احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها تصریح کرد: بر اساس هشدارهای صادرشده، توصیه می‌شود شهروندان از صعود به ارتفاعات و همچنین تردد در حریم مسیل‌ها خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی ایلام درباره وضعیت دما نیز گفت: دمای هوا تا اواسط هفته تغییرات محسوسی ندارد، اما از اواسط هفته تا پایان هفته، حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش دما مورد انتظار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ناپایداری جو و احتمال تقویت بارش‌ها، رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

کد مطلب 6996875

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