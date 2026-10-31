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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

عملیات اجرایی سد اوریق در بخش هیر آغاز می‌شود

عملیات اجرایی سد اوریق در بخش هیر آغاز می‌شود

اردبیل- فرماندار اردبیل از تدوین و اجرای نظام مسائل روستاهای شهرستان در ۴ محور کلیدی خبر داد و گفت: با تأمین اعتبارات لازم، عملیات اجرایی سد اوریق در بخش هیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در جریان بازدید میدانی از روستاهای بخش هیر که با همراهی صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران انجام شد، بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند توسعه و عمران مناطق روستایی تأکید کرد.

فراندار اردبیل با اشاره به اهمیت راهبردی بخش هیر، توسعه همه‌جانبه روستاها و تقویت زیرساخت‌های عمرانی، اقتصادی و رفاهی را از اولویت‌های مدیریت شهری و روستایی برشمرد و افزود: «توسعه و عمران روستاها از ارکان اصلی پیشرفت منطقه است و برای تحقق این هدف، نظام مسائل روستاهای شهرستان در ۴ محور اصلی تدوین و عملیاتی شده است.»

قلندری در خصوص پروژه حیاتی سد اوریق نیز خاطرنشان کرد: «مطالعات سد اوریق با تأمین اعتبارات لازم به سرانجام رسیده و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تأمین اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت‌ها و حمایت‌های استاندار اردبیل و نمایندگان مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، عملیات اجرایی این پروژه مهم به‌زودی آغاز خواهد شد که نویدبخش تحولی مثبت در حوزه آب‌رسانی و کشاورزی منطقه است.»

در ادامه این بازدید، مسائل و مشکلات روستاهای بخش هیر در حوزه‌های مختلف از جمله راه‌های روستایی، آب شرب، طرح‌های هادی و زیرساخت‌های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی برای تخصیص اعتبار و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اتخاذ شد.

کد مطلب 6995153

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