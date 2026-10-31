به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در جریان بازدید میدانی از روستاهای بخش هیر که با همراهی صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران انجام شد، بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند توسعه و عمران مناطق روستایی تأکید کرد.

فراندار اردبیل با اشاره به اهمیت راهبردی بخش هیر، توسعه همه‌جانبه روستاها و تقویت زیرساخت‌های عمرانی، اقتصادی و رفاهی را از اولویت‌های مدیریت شهری و روستایی برشمرد و افزود: «توسعه و عمران روستاها از ارکان اصلی پیشرفت منطقه است و برای تحقق این هدف، نظام مسائل روستاهای شهرستان در ۴ محور اصلی تدوین و عملیاتی شده است.»

قلندری در خصوص پروژه حیاتی سد اوریق نیز خاطرنشان کرد: «مطالعات سد اوریق با تأمین اعتبارات لازم به سرانجام رسیده و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تأمین اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت‌ها و حمایت‌های استاندار اردبیل و نمایندگان مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، عملیات اجرایی این پروژه مهم به‌زودی آغاز خواهد شد که نویدبخش تحولی مثبت در حوزه آب‌رسانی و کشاورزی منطقه است.»

در ادامه این بازدید، مسائل و مشکلات روستاهای بخش هیر در حوزه‌های مختلف از جمله راه‌های روستایی، آب شرب، طرح‌های هادی و زیرساخت‌های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی برای تخصیص اعتبار و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اتخاذ شد.