به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان صبح شنبه از پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه احداث محور روستایی حصاروییه - نصرت‌آباد خبر داد و گفت: این مسیر به طول ۳۹ کیلومتر با هدف بهبود دسترسی روستاییان، تسهیل تردد و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه در حال احداث است.

وی اظهار کرد: تاکنون عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر از این محور به پایان رسیده و عملیات احداث سایر بخش‌ها نیز با هدف تکمیل مسیر و بهره‌مندی هرچه سریع‌تر ساکنان منطقه ادامه دارد.

تسهیل دسترسی روستاها به مراکز خدماتی

وی افزود: محور حصاروییه ـ نصرت‌آباد با اتصال روستاهای بخش مرکزی زاهدان به بخش نصرت‌آباد، نقش مهمی در بهبود ارتباطات روستایی، کاهش زمان سفر و دسترسی آسان‌تر ساکنان به مراکز خدماتی و شهری دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: احداث این مسیر علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و دامداری را فراهم می‌کند و در بهبود معیشت روستاییان و ایجاد فرصت‌های شغلی مؤثر خواهد بود.

مبارکی تأکید کرد: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی از اولویت‌های این اداره کل است و اجرای این پروژه نیز با هدف ارتقای دسترسی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش رفاه ساکنان مناطق روستایی دنبال می‌شود.