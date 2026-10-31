اعلام آمادگی خیر مازندرانی برای آزادی ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پوریانی ظهر یکشنبه در مراسم آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در استان از اعلام آمادگی یکی از خیرین برای آزادی ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد خبر داد و گفت: مشارکت خیرین و مجموعه‌های ورزشی در این اقدام خداپسندانه، علاوه بر آزادی زندانیان، زمینه گسترش فرهنگ کمک به خانواده‌های نیازمند را فراهم می‌کند..

پوریانی اظهار کرد: این اقدام در حمایت از آزادی زندانیان، حرکتی ارزشمند است که آثار اجتماعی آن فراتر از تعداد افراد آزادشده خواهد بود.

وی افزود: مهم‌ترین دستاورد چنین برنامه‌هایی، جلب توجه افکار عمومی به موضوع آزادی زندانیان نیازمند و ترویج فرهنگ دستگیری از افرادی است که به دلیل مشکلات مالی و جرایم غیرعمد در زندان به سر می‌برند.

مدیرکل زندان‌های مازندران با اشاره به اعلام آمادگی خیرین برای مشارکت در این طرح گفت: در جریان این مراسم، مدیرعامل انجمن مربوطه نیز برای آزادی ۴۰ زندانی اعلام آمادگی کرد که این اقدام در کنار کمک سایر خیرین می‌تواند زمینه آزادی شمار بیشتری از مددجویان را فراهم کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه آزادی زندانیان اظهار کرد: یک خیر نیک‌اندیش بنا بر اعلام، تاکنون در آزادی بیش از چهار هزار و ۵۰۰ زندانی در کشور مشارکت داشته و در سفر به مازندران نیز برای کمک به آزادی تعدادی از زندانیان زندان قائمشهر اعلام آمادگی کرده است.