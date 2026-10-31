دوره آموزشی پدافند غیرعامل در کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حفظ‌الله ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش و آگاهی مدیران و کارشناسان نسبت به اصول و الزامات پدافند غیرعامل و نقش آن در کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری برگزار شد.

وی افزود: در این دوره، کارشناسان اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر و شهرداری های شهرهای بنک، سیراف و کنگان حضور داشتند و مباحث مرتبط با پدافند غیرعامل، الزامات آن در حوزه شهرسازی و معماری و ضرورت توجه به ملاحظات پدافندی در برنامه‌ریزی و توسعه شهری مورد بررسی قرار گرفت.

حفظ‌الله با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در مدیریت شهری تصریح کرد: توجه به اصول پدافند غیرعامل در طرح‌ها و پروژه‌های شهری، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری شهرها، کاهش آسیب‌پذیری تأسیسات و زیرساخت‌ها و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات و مخاطرات دارد.

وی در پایان بر ضرورت استمرار آموزش‌ها و تقویت تعامل و هماهنگی میان مجموعه راه و شهرسازی و شهرداری‌های استان بوشهر در زمینه اجرای الزامات پدافند غیرعامل تأکید کرد.