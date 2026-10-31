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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

دوره آموزشی پدافند غیرعامل در کنگان برگزار شد

دوره آموزشی پدافند غیرعامل در کنگان برگزار شد

بوشهر- رئیس مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مباحث پدافند غیرعامل درشهر بنک شهرستان کنگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حفظ‌الله ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش و آگاهی مدیران و کارشناسان نسبت به اصول و الزامات پدافند غیرعامل و نقش آن در کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری برگزار شد.

وی افزود: در این دوره، کارشناسان اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر و شهرداری های شهرهای بنک، سیراف و کنگان حضور داشتند و مباحث مرتبط با پدافند غیرعامل، الزامات آن در حوزه شهرسازی و معماری و ضرورت توجه به ملاحظات پدافندی در برنامه‌ریزی و توسعه شهری مورد بررسی قرار گرفت.

دوره آموزشی پدافند غیرعامل در کنگان برگزار شد

حفظ‌الله با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در مدیریت شهری تصریح کرد: توجه به اصول پدافند غیرعامل در طرح‌ها و پروژه‌های شهری، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری شهرها، کاهش آسیب‌پذیری تأسیسات و زیرساخت‌ها و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات و مخاطرات دارد.

دوره آموزشی پدافند غیرعامل در کنگان برگزار شد

وی در پایان بر ضرورت استمرار آموزش‌ها و تقویت تعامل و هماهنگی میان مجموعه راه و شهرسازی و شهرداری‌های استان بوشهر در زمینه اجرای الزامات پدافند غیرعامل تأکید کرد.

کد مطلب 6995296

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