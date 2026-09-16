به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان قصرشیرین بعد از ظهر چهارشنبه با حضور اعضای این شورا و به ریاست محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، ضمن خیرمقدم به حاضران، دستور کار جلسه برای اعضای شورای پدافند غیرعامل تشریح و موضوعات پیش‌بینی‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین در ادامه با تشریح برخی اصول پدافند غیرعامل از جمله اصل پراکندگی، جایگزینی و استتار نهادهای نظامی، بر ضرورت توجه به این اصول در مدیریت شهری و نهادینه کردن آن در مجموعه دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی پروژه‌های جدید، اظهار کرد: برای طرح‌ها و پروژه‌های جدید باید پیوست پدافند غیرعامل تعریف شود تا الزامات ایمنی و پدافندی از مرحله برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار قصرشیرین خواستار لحاظ کردن این موضوع در برنامه‌های آتی دستگاه‌های اجرایی شهرستان شد و بر ضرورت توجه جدی‌تر به مبانی و اصول پدافند غیرعامل در اجرای طرح‌های مختلف تأکید کرد.

در ادامه این نشست، معاون سیاسی فرماندار قصرشیرین با اشاره به نیاز شهرستان به ایجاد برخی زیرساخت‌های جدید، از جمله احداث پل جدید بر روی رودخانه الوند و جاده دسترسی به قصر جدید، بر لزوم تعریف پروژه‌هایی برای ارتقای سطح ایمنی شهر و شهرستان تأکید کرد.

وی همچنین انتظارات فرمانداری از دستگاه‌های اجرایی در زمینه توجه به الزامات پدافند غیرعامل و پیش‌بینی زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش ایمنی شهرستان را تشریح کرد.