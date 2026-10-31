به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «دراماتورژی متون کلاسیک؛ از متن ادبی تا متن نمایشی» با حضور جمعی از دانشجویان، استادان و مدیران دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی و در قالب سلسله نشست‌های آموزشی نخستین جشنواره دانشجویی تئاتر «ماه‌ها» برگزار شد.

این کارگاه با حضور مهدی حمیدی‌پارسا، رئیس مؤسسه آموزش عالی هنرهای اسلامی و محمدرضا آزاد، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تئاتر، در ساختمان اصلی دانشگاه برگزار شد.

این نشست آموزشی با هدف بررسی ظرفیت‌های متون کلاسیک در اقتباس نمایشی و آشنایی دانشجویان با فرایند تبدیل آثار ادبی به متون نمایشی برگزار شد و طی آن، ابعاد، ضرورت‌ها و شیوه‌های مختلف دراماتورژی متون کلاسیک مورد بررسی قرار گرفت.

تاریخچه و مفهوم دراماتورژی، روش‌های اقتباس از متون ادبی و قابلیت‌های نمایشی ادبیات کلاسیک ایران از دیگر محورهای این کارگاه بود که با مشارکت حاضران و طرح مباحث تخصصی در حوزه تئاتر دنبال شد.

بر اساس این گزارش، سلسله نشست‌های آموزشی نخستین جشنواره دانشجویی تئاتر «ماه‌ها» با هدف ارتقای دانش تخصصی دانشجویان، انتقال تجربه و آشنایی آنان با دیدگاه‌های استادان و پژوهشگران حوزه تئاتر، در موضوعات و رشته‌های گوناگون برگزار می‌شود.